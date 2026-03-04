El Extra de Fallas de Levante-EMV llega el sábado. Descubre al completo la portada más increíble

«Extra de Fallas» o «El Extra». Pero la expresión solo tiene un apellido: «de Levante-EMV». Son muchos años y muchas audacias como para que la revista que, el próximo sábado, regalará Levante-EMV no tenga marcada su personalidad y sea la referencia más esperada. El que genera opinión, el que se espera, del que se habla, el que tiene fans.

Por muchas razones: porque los reportajes de las falleras mayores de València son únicos en su género. Porque es la única que publica los bocetos y, además, comentados -con su porcentaje de riesgo que lleva implícito, pero que nos gusta enormemente-. Porque tiene todas las falleras mayores y presidente. Porque tiene reportajes de lo más insólito sobre la fiesta, la actual y la histórica. Y porque lleva la Feria Taurina.

Un menú para todos los gustos que espera el visto bueno del lector, que le es fiel año tras año. Y para el que, siempre, la mejor recomendación, es reservarlo, ahora que hay tiempo.

No hay referencia en la fiesta como los reportajes con falleras mayores y cortes de honor. Que han llegado donde nadie ha llegado. Bueno para ellas, bueno para la fiesta. «¿Donde iremos este año?» es el latiguillo que preguntan nada más ser elegidas.

Portada del Extra de Fallas / RLV

Egipto, Santiago, Ruta del Santo Cáliz y Siete Aguas

Este año, la apuesta ha sido monumental: Carmen Prades y Marta Mercader se fueron a Egipto. Protagonista de una excepcional foto de portada: la puesta de sol con el fondo de una de las pirámides y la Esfinge de Giza

Carmen y la corte acaban de volver, como quien dice, de Santiago de Compostela. Y Marta Mercader y la corte infantil, del Camino del Santo Cáliz y de Siete Aguas.

Y nuevamente, para ejercer de embajadoras y para combinar su imagen con unos entornos imposibles. Este año, ver a Carmen y Marta junto a la máscara de Tutankamón; o a las mayores completando el Camino de Santiago y visitando instituciones; o Marta y las infantiles ante el Santo Cáliz y recibiendo la Medalla de Oro de Siete Aguas habla de un relato serio, lleno de credibilidad y persiguiendo la puesta en valor.

El reportaje de Carmen y la corte en Santiago de Compostela / J.M. López

Diez grandes reportajes, bocetos comentados...

Pero no, no todo el Extra son falleras. Y este año, más que nunca. Hasta diez grandes reportajes forman parte de la propuesta. Reportajes que, seguro, están llamados a ser leídos con el paso del tiempo -cuántos no se lo guardan para después de fiestas...-. En la publicación se mostrará un estudio muy interesante sobre la mujer; una colección de fotos que demuestran la heterogeneidad de la fiesta; os contaremos la historia de «Cartucho»; una efemérides de este año que ahora no concebirías, un homenaje... todo eso, antes de llegar a la parte más esperada: los bocetos, al completo, con su comentario valorativo.

Los bocetos comentados son un clásico / RLV

«Están creando una marca propia con Socarrat y con la sostenibilidad. Ve a verla».

«Después del éxito del pasado año, todo lo que se rasque es bueno con el listón tan alto»,

«Con el recuerdo de Manolo Villalba, un escaparate perfecto para el lucimiento»

«El año pasado hicieron honor a ser falla I+G. Con fallas de Espinosa siempre te ríes».

Este año, además, redoblando los logos: en cada boceto se incluye si pertenece a las federaciones de Ingenio o Innovador, si vienen de ganar, si tienen el mejor ninot...

Para el recuerdo, todo el álbum de falleras mayores y de presidentes infantiles. Para cerrar con las páginas dedicadas a la Feria Taurina.

