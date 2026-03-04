¿Habrá hoy mascletà en Valencia? Estas son las condiciones por las que puede suspenderse

¿Habrá hoy mascletà en Valencia? Esa es la pregunta que se hacen los valencianos tras amanecer con un cielo oscuro y una previsión del tiempo nada halagüeña este miércoles 4 de marzo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes, sobre todo, en la parte final de la semana, cuando la probabilidad de lluvias se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas.

También se espera esta jornada un viento que irá de moderado a fuerte con probabilidad de rachas muy fuertes en puntos del litoral y zonas altas o expuestas del interior.

De hecho, el Gremio de Artistas Falleros pedirá a los artistas que paralicen la plantà de los monumentos falleros "si hay cualquier problema de lluvia o viento" relacionado con la nueva borrasca que se acerca, ya que "lo primero es la seguridad" de estos profesionales

Según los criterios que maneja Junta Central Fallera (JCF), a través del protocolo municipal de emergencias remitido a las comisiones, la mascletà puede suspenderse principalmente por alertas meteorológicas y por motivos de seguridad vinculados a esas condiciones.

Imagen de la mascletà del 3 de marzo a cargo de la pirotecnia Alto Palancia / Germán Caballero

Las restricciones

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones en los actos falleros, que se encuadra en un protocolo municipal de emergencias que fija umbrales y decisiones automáticas en función de los avisos oficiales. Si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

Pero muchas pirotecnias están preparadas para disparar con lluvia, siempre que sea débil o moderada y que no comprometa la seguridad. Así que protegen el material, ajustan el montaje y, llegado el caso, adaptan el diseño del disparo para minimizar riesgos.

Hoy dispara la pirotecnia Dragón en la plaza del Ayuntamiento y sí que está previsto que se dé el disparo a partir de las 14 horas.