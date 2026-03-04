Los dragones queman la plaza tras el aplazamiento del año pasado

Segunda prueba superada. La verdad es que, a pesar de los malos augurios, la "mascletà" del 4 de marzo nunca estuvo en peligro, por mucho que los dibujos de Aemet pintaran nubes gris oscuras, relámpagos naranja y gotas azules. Tras apenas caer un poco de sirimiri, Dragón pudo montar sin problemas para, ahora sí, tratar de lucirse ante el público, tal como no pudo hacer el pasado año, en el que formó parte de los disparos suspendidos por la lluvia.

En definitiva, los dragones pudieron disparar sin sobresaltos y todo salió como habrían firmado en cualquier momento. Un buen terremoto. Quizá, se dejó caer alguna carcasa en el final, pero en general un buen resultado ante un público que lo aplaudió y lo disfrutó. Un público, por cierto, que ahora es relativamente poco. Penaliza el celebrarse entre semana y el tiempo regular que hay. El mejor indicador es que, asomado desde el balcón, se sigue viendo cemento en la zona de la Estación del Norte.

Por cierto, a la luz del día ya se aprecian los primeros fragmentos de la falla municipal, que se multiplicarán a lo largo de este miércoles para ir adelantado una labor que quema muchas horas de trabajo de los operarios. Si el jueves cae mucha lluvia, se interrumpirá el traslado.

La "chica de la pierna al revés" que fue ninot de falla

Entre los invitados al balcón, una deportista de surf adaptado, Mireia Cabañes, que tiene su historia personal y fallera, porque hace dos años su comisión, Olivereta-Cerdá y Rico, le dedicó la falla infantil. Mireia, que participó en el reality "El Conquistador", se autodefine como persona con "discapacidad sin filtro" y como la chica con "la pierna al revés". ¿Qué quiere decir eso? Pues que perdió el fémur por un cáncer, un sarcoma de Ewing, pero fue sometida a una ingeniosa recomposición: la proctoplastia de Van Ness, por la que se reimplantó toda la parte inferior de la extremidad, pero al revés. Y así, la rodilla, a contraestilo, hace la función de cadera. Y el pie, también al revés, hace de rodilla. Con la que adapta sin problemas la pierna ortopédica y puede desarrollar la exigente actividad deportiva.

También ha acudido la actriz María Barranco, el Valencia Basket Femenino -siguen apareciendo los clubes deportivos- o el cantante de Seguridad Social José Manuel Casañ, que no falla.

Pérez Llorca y Cuca Gamarra

Se está dejando caer clase política importante estos días, a la espera de que lleguen visitantes de fuera. En esta ocasión se estrenó el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañado de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra y la consellera de Justicia, Nuria Martínez.

Noticias relacionadas

Las invitaciones falleras se hacen por orden. En el caso de las juntas locales empieza nuevamente el orden alfabético: Algemesí, Almàssera, Almussafes... y en el caso de las comisiones se cursan por número de censo. De tal manera que al cuadro de honor le toca cada, aproximadamente, tres años. Está acabándose la rueda porque están en los últimos números. En este caso, comisiones que tienen 25 años de existencia o apenas un poco más: José María Bayarri-Los Isidros, Senda Senent-Alameda, Pedro Cabanes-Juan XXIII, Alameda-Av. Francia y El Parotet, ésta con el 377 de número de censo.