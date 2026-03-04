Las mujeres lideran el censo fallero, que crece en más de 8.000 personas en solo un año

Las mujeres lideran el censo fallero de 2026, según los datos de la Junta Central Fallera. Y lo hacen en todas las edades. Así, actualmente hay 57.242 (44.49%) mujeres adultas inscritas y 43.394 (33,72%) hombres adultos. En cuanto al colectivo fallero infantil, hay 14.979 (11,64%) niñas inscritas por 13.060 (10,15%) niños. Con estos datos totales, el 56,13% (72.221) del colectivo fallero son mujeres y el 43,87% (56.454) su hombres.

El censo fallero también se ha incrementado notablemente respecto al año pasado. Según los datos de la Junta Central Fallera, este año hay 128.675 falleros y falleras, de los que 100.636 son mayores y 28.039 son infantiles. Se observa un incremento de más de 8.000 personas respecto al año pasado, en que el censo estaba integrado por 120.235 personas. El incremento experimentado reside en el incremento de la población adulta inscrita. Así, el año pasado había 92.866 persones adultas y 27.269 integrantes del colectivo infantil.

Hay que recordar que esta última cifra, facilitada por el Ayuntamiento, es la resultante de la última tanda de personas apuntadas, más circunstanciales, que se apuntan para pasar la Ofrenda. Â 1 de enero, la población estable era de 122.740 personas, también récord absoluto en su momento.

La falla más numerosa de València está en Castellar-L’Oliveral. Es la comisión fallera Glòria-Felicitat-Tremolar, con 1.131 integrantes. La segunda comisión fallera más numerosa es la falla de Xirivella València-Teodor Llorente con 969. Estas llevan siendo las dos principales desde hace años. Sin embargo, justo por debajo se han producido novedades, como es la presencia en la tercera posición de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós con 894, que ha adelantado a la hasta ahora tercera, Gayano Lluch, 873. Completa el top las comisiones de L’Alguer-Enginyer Janini, 840; Archiduc Carles-Músic Gomis, 812; Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells, 800 y Exposició-Misser Mascó-Naturalista Arévalo Baca, 797.

Noticias relacionadas

Con estos datos, se trata de la cifra de personas inscritas más alta de la historia. El mundo de las fallas se constituye, además, como el movimiento asociativo más numeroso de la ciudad de València.