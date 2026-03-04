Fallas 2026: Participantes y horario de encendido de las Calles Iluminadas

El concurso de calles iluminadas empieza el miércoles 4 de marzo con el inicio de la visita del jurado a las demarcaciones de la Categoría B, que se prolongará durante tres jornadas, rematando en la última de ellas con la Categoría A el viernes 6, en la que éstas, además, harán la ceremonia de encendido

Los montajes de menor tamaño ya están instalados e incluso funcionando, mientras que los grandes completan su montaje para estar preparados ante la ceremonia inaugural, que será el viernes por la tarde.

El concurso, en su categoría reina, se ha quedado limitada a sus cuatro clásicas: las tres vecinas de Russafa (Cuba-Puerto Rico, Cuba-Literato Azorín y Sueca-Literato Azorín) más el verso libre de Malvarrosa.

En los últimos años, los dominadores han sido Cuba-Puerto Rico, la comisión pionera en la iluminación fallera, que este año llega a su montaje número 67, de los que Ximénez, de Puente Genil, lleva 54 de forma consecutiva. "ShowLlum" es el nombre del proyecto de este año.

"El Salón de los Sueños" es la propuesta de Sueca-Literato Azorín, en el que los rosetones de color son una de las novedades más llamativas.

Malvarrosa presenta el proyecto "La Joya de València", acompañado de espectáculo musical que el sábado lo será en directo.

En la categoría B toman parte 24 comisiones, entre las que Doctor Serrano-Carlos Cervera defiende la primera posición del año pasado. Bajo el lema "Cuando el arte se enciende, la noche brilla", la comisión ruzafeña se presenta con una oferta doble para los días grandes: "Fallas que impresionan, luces que deslumbran". Este año vuelve a esta seccíon la comisión de Duque de Gaeta, que en 2025 incursionó en la categoría A.

Categoría A de las Calles Iluminadas

Horario de primer encendido el viernes 6

19.30 h. Cuba-Puerto Rico

20 h. Sueca-Literato Azorín

20.30 h. Malvarrosa-Antonio Ponz-CAvite

Cuba-Literato Azorín

Pintor Segrelles es la primera falla que visitará el jurado de Categoría B / Moisés Domínguez

Fallas de la Categoría B (ordenadas por recorrido)

Están encendidas desde el míercoles, 4

Pintor Segrelles

Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma

Archiduque Carlos-Musico Gomis

Pío XI-Fontanars

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad

Cra. Malilla-Isla Cabrera

Hellín-Pedro de Luna

Barrio Quint-Pizarro

Reino de València-Císcar

Císcar-Burriana

Cádiz-Los Centelles

Dr. Serrano-Carlos Cervera

Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Vicente Sancho Tello-Chile

Lo Rat Penat

Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

Hierros-Juan Bautista Perales

Ingeniero Manuel Soto-Av. Francia

Vidal de Canelles-Sánchez Coello

Río Tajo-Cavite

Barón de San Petrillo-Leonor Jovani

