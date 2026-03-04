Fallas 2026: Participantes y horario de encendido de las Calles Iluminadas
Cuba-Puerto Rico y Doctor Serrano-Carlos Cervera defienden el primer premio en las categorías A y B
El concurso de calles iluminadas empieza el miércoles 4 de marzo con el inicio de la visita del jurado a las demarcaciones de la Categoría B, que se prolongará durante tres jornadas, rematando en la última de ellas con la Categoría A el viernes 6, en la que éstas, además, harán la ceremonia de encendido
Los montajes de menor tamaño ya están instalados e incluso funcionando, mientras que los grandes completan su montaje para estar preparados ante la ceremonia inaugural, que será el viernes por la tarde.
El concurso, en su categoría reina, se ha quedado limitada a sus cuatro clásicas: las tres vecinas de Russafa (Cuba-Puerto Rico, Cuba-Literato Azorín y Sueca-Literato Azorín) más el verso libre de Malvarrosa.
En los últimos años, los dominadores han sido Cuba-Puerto Rico, la comisión pionera en la iluminación fallera, que este año llega a su montaje número 67, de los que Ximénez, de Puente Genil, lleva 54 de forma consecutiva. "ShowLlum" es el nombre del proyecto de este año.
"El Salón de los Sueños" es la propuesta de Sueca-Literato Azorín, en el que los rosetones de color son una de las novedades más llamativas.
Malvarrosa presenta el proyecto "La Joya de València", acompañado de espectáculo musical que el sábado lo será en directo.
En la categoría B toman parte 24 comisiones, entre las que Doctor Serrano-Carlos Cervera defiende la primera posición del año pasado. Bajo el lema "Cuando el arte se enciende, la noche brilla", la comisión ruzafeña se presenta con una oferta doble para los días grandes: "Fallas que impresionan, luces que deslumbran". Este año vuelve a esta seccíon la comisión de Duque de Gaeta, que en 2025 incursionó en la categoría A.
Categoría A de las Calles Iluminadas
Horario de primer encendido el viernes 6
19.30 h. Cuba-Puerto Rico
20 h. Sueca-Literato Azorín
20.30 h. Malvarrosa-Antonio Ponz-CAvite
Cuba-Literato Azorín
Fallas de la Categoría B (ordenadas por recorrido)
Están encendidas desde el míercoles, 4
Pintor Segrelles
Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma
Archiduque Carlos-Musico Gomis
Pío XI-Fontanars
Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad
Cra. Malilla-Isla Cabrera
Hellín-Pedro de Luna
Barrio Quint-Pizarro
Reino de València-Císcar
Císcar-Burriana
Cádiz-Los Centelles
Dr. Serrano-Carlos Cervera
Isabel la Católica-Cirilo Amorós
Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Vicente Sancho Tello-Chile
Lo Rat Penat
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
Hierros-Juan Bautista Perales
Ingeniero Manuel Soto-Av. Francia
Vidal de Canelles-Sánchez Coello
Río Tajo-Cavite
Barón de San Petrillo-Leonor Jovani
Gayano Lluch
