Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera

Los temores meteorológicos se han instalado en el imaginario de los protagonistas de las fiestas falleras. Sobre todo, porque vienen avisados del año pasado, en el que la lluvia golpeó de lleno el acto más sensible de la semana: la Ofrenda.

Y una de las demostraciones es que la venta de protectores de falda, el "chubasquero del traje de valenciana", se ha disparado. Especialmente en los últimos días.

Así lo reconoce Salvador Fonseca, gerente de La Llar del Fil, que ha visto cómo la venta de estos protectores: "ha pasado de pedirme de veinte en veinte a hacerlo de cuarenta en cuarenta. Y ahora lo que me dicen es 'tráeme todos los que puedas'". Se refiere a las tiendas de indumentaria, que es donde la firma de Tavernes de Valldigna distribuye el producto. Y tiene una explicación muy evidente: "está ocurriendo desde hace dos semanas. Porque la gente empezó a entrar en los portales meteorológicos y vio que la cosa está complicada". Y ahora dependerá de cuando lleguen las primeras previsiones para 17 y 18 de marzo. Lo cierto es que "hay trabajo redoblado, porque aquí no se deja de hacer cancanes" pero estos pedidos rayan en la desesperación.

Hay dos alternativas para proteger los trajes: comprar artículos de importación, como si de una funda de coche se tratara, o convertirlo en una pieza más de la indumentaria. Fonseca explica que "es un producto confeccionado a mano. Recibimos el plástico también desde València y, a base de un patrón, se le da forma y se le acopla una cinturilla para ser utilizado en diferentes medidas". Es casi como una enagua, pero exterior, porque "se busca que se acople a la falda. Se sirve en una bolsita de tela y se remata con una puntilla".

Ya es una pieza más de la indumentaria

Dicho de otra forma, que un elemento que no sirve precisamente para lucir "sea lo más elegante posible. Además, el plástico es transparente. Para que, dentro del contratiempo, la indumentaria luzca". Fonseca destaca que la mujer fallera viene avisada. "Especialmente después de lo ocurrido el año pasado, encargar el protector forma parte de la propia indumentaria. Y por eso, se ha estado vendiendo todo el año". Los "chubasqueros" artesanos se venden exclusivamente en las tiendas de indumentaria.

El pasado año, los protectores se convirtieron en una imagen habitual, especialmente en la sesión del día 18. Aunque es siempre revelador que la fallera mayor de cualquier comisión intenta evitarlo. Es su gran momento y, aunque caiga agua o jarree, la representante de la comisión soporta estoicamente el paso. Y no ya sin protector de falda, sino incluso sin paraguas; por lo menos, en el momento de la entrada. El fallero de a pie es más proclive a protegerse.

La postura de la JCF: decisiones al día si no hay alerta

A efectos de la Junta Central Fallera, la premisa está clara: no tomar decisiones antes de tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, hay lluvia los próximos días, pero en ningún caso con alerta naranja, que invalidaría la celebración de eventos.

¿Qué pasará con la "mascletà", que es el acto principal durante la semana? Habrá que esperar. Fuentes municipales aseguraron que "las decisiones no se tomarán precipitadamente. Por ejemplo, si no hay alerta naranja, pero llueve mucho, dependerá de la cantidad el celebrarla o no. Y recuerdan, de todos modos, que las características de esta nueva inestabilidad es "que cambia muy rápidamente".

Dudas con las verbenas del Prefallas

De cara al Prefallas del 7 de marzo, sábado, ni siquiera será el ayuntamiento quien decida: los propios responsables de sonido y luz serán los primeros que aconsejarán o no la celebración de los eventos. Lo mismo que los desfiles de moros y cristianos que hay varios el sábado, y que estarán condicionados a la situación para no echar a perder la indumentaria.