Ampar Cabrera vuelve a ganar el concurso de llibrets de Lo Rat Penat

La poetisa se lleva siete de nueve premios extraordinarios en la Secció General

Un año más, Ampar Cabrera ha ganado el premio Bernat i Baldoví, el más importante, del concurso de librets de Lo Rat Penat. El dominio de la poetisa es tan grande en la fiesta que se ha llevado siete de los nueve extraordinarios. Tan solo ha dejado dos en manos de Donís Salvador y solo a partir de los premios ordinales ha dado pie a entrar otros especialistas en la poesía festiva.

CONCURS DE LLIBRETS DE 2026 - SECCIÓ GENERAL

Premi Falla Autor

Extraordinari Bernat i Baldoví

RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS. BARRI LLAMOSÍ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Maximilià Thous

SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI I PADILLA AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Almela i Vives

BARRACA - ESPADAN AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Andrés Cabrelles

SUECA - LLITERAT AZORIN XAVIER I DONÍS SALVADOR I CHÀFER

Extraordinari Peris Celda

SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Esteve Victoria

PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Emili Panach

SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Emili Camps

SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Josep Melià

DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO DONÍS SALVADOR I CHÀFER

Premis ordinals

primer GUILLEM SOROSA - RECAREDO JOSEP NEBOT I TÉBAR

primer SALAMANCA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

primer MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

primer MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

primer AV. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III MANUEL LAGARDERA I RAMIS

primer VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ DONÍS MARTIN I ALBIZUA

primer LO RAT PENAT ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ

primer NORT - DR. ZAMENHOFF (EL CLAVELL) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

primer JOAQUIM COSTA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

segon CERVANTES - PARE JOFRÉ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

segon MALVARROSA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

segon SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

segon BARRI BETERÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

segon SAPADORS - VICENT LLEÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

segon CARRER ALACANT (QUART DE POBLET) IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

segon ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

segon AV. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL JOSEP NEBOT I TÉBAR

segon LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

tercer JOAN D'AGUILÓ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

tercer FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

tercer GAYANO LLUCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

tercer CÍSCAR - BORRIANA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

tercer PLAÇA SANT BULT JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

tercer BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG ERNEST OLMOS I SABATER

tercer RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

tercer RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

tercer CARCAIXENT I ADJACENTS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

quart FERROS - JOAN BATISTE PERALES ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

quart ARTS I OFICIS - ACTOR LLORENS MANUEL LAGARDERA I RAMIS

quart JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart PLAÇA PINTOR SEGRELLES JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

quart CALVO ACACIO ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

quart GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR DONÍS MARTIN I ALBIZUA

quart CADIS - ELS CENTELLES RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

quint CARRERA SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN MANUEL LAGARDERA I RAMIS

quint PINEDO - TRES CAMINS RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

quint BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quint ALBERICH - HÉROE ROMEU - ONTINYENT - BON ORDE DONÍS MARTIN I ALBIZUA

quint PALLETER - ERUDIT ORELLANA MANUEL VILAPLANA I LLUCH

quint FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

quint MOLINELL - ALBORAYA ERNEST OLMOS I SABATER

quint L'ELIANA - CIT ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quint COSTA I BORÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

Accèsits

primer PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA MANUEL VILAPLANA I LLUCH

primer AUSIAS MARCH - NA ROVELLA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

primer PINTOR GOYA - BRASIL RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ

primer LA MORERIA I ADJACENTS (MISLATA) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

primer REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

primer ALEMÀNIA - EL BACHILLER RICART VT. FOLGADO I BISBAL

primer PLAÇA DEL NEGRET JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

primer FELIU PIZCUETA - CIRIL AMORÓS - RUSSAFA MANUEL LAGARDERA I RAMIS

primer PLAÇA DEL DR. COLLADO JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

segon MANUEL ARNAU - CREU COBERTA AMADEU TOMÀS I JUAN

segon CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

segon SANCHIS BERGON - TÚRIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

segon ELS JOVENILS ROSER LACRUZ I CAPLLIURE

segon PRIMAT REIG - VINARÓS ERNEST OLMOS I SABATER

segon BARRI DE LA LLUM ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

segon MERCAT DE RUSSAFA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

segon SANT RAFAEL - ANTON MARTIN RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

segon EN SENDRA - PLAÇA COLL RAMIR GÓMEZ I GIMÉNEZ

tercer FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ DONÍS MARTIN I ALBIZUA

tercer BISBE AMIGÓ - CONCA DONÍS MARTIN I ALBIZUA

tercer MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS DANIEL ESTEVE I GINER

tercer CUBA - BUENOS AIRES JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

tercer NÀQUERA - LAURI VOLPI JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

tercer PLAÇA DE LA MERCÉ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

tercer ESPARTERO - RAMON I CAJAL DANIEL ESTEVE I GINER

tercer ISABEL DE VILLENA - GREGORI GEA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

tercer TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA DONÍS MARTIN I ALBIZUA

quart CARRERA MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH JOSEP ALBERT AYMEMIR I CASASÚS

quart TRINITAT - ALBORAYA DANIEL ESTEVE I GINER

quart CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS I MARTÍ. BENIFERRI MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO

quart SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA DONÍS MARTIN I ALBIZUA

quart POETA LLORENTE (QUART DE POBLET) IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA

quart CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint VERGE DE LA FONTSANTA DANIEL ESTEVE I GINER

quint MENDIZABAL - BURJASSOT JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ MANUEL LAGARDERA I RAMIS

quint ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ

quint MOSSÉN MILÀ MANUEL LAGARDERA I RAMIS

quint DR. MARAÑON - MESTRE PALAU ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quint PLAÇA ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS DONÍS MARTIN I ALBIZUA

TEMAS

