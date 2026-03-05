Ampar Cabrera vuelve a ganar el concurso de llibrets de Lo Rat Penat
La poetisa se lleva siete de nueve premios extraordinarios en la Secció General
Un año más, Ampar Cabrera ha ganado el premio Bernat i Baldoví, el más importante, del concurso de librets de Lo Rat Penat. El dominio de la poetisa es tan grande en la fiesta que se ha llevado siete de los nueve extraordinarios. Tan solo ha dejado dos en manos de Donís Salvador y solo a partir de los premios ordinales ha dado pie a entrar otros especialistas en la poesía festiva.
CONCURS DE LLIBRETS DE 2026 - SECCIÓ GENERAL
Premi Falla Autor
Extraordinari Bernat i Baldoví
RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS. BARRI LLAMOSÍ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Maximilià Thous
SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI I PADILLA AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Almela i Vives
BARRACA - ESPADAN AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Andrés Cabrelles
SUECA - LLITERAT AZORIN XAVIER I DONÍS SALVADOR I CHÀFER
Extraordinari Peris Celda
SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Esteve Victoria
PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Emili Panach
SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Emili Camps
SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Josep Melià
DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO DONÍS SALVADOR I CHÀFER
Premis ordinals
primer GUILLEM SOROSA - RECAREDO JOSEP NEBOT I TÉBAR
primer SALAMANCA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
primer MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
primer MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
primer AV. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III MANUEL LAGARDERA I RAMIS
primer VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ DONÍS MARTIN I ALBIZUA
primer LO RAT PENAT ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ
primer NORT - DR. ZAMENHOFF (EL CLAVELL) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
primer JOAQUIM COSTA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
segon CERVANTES - PARE JOFRÉ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
segon MALVARROSA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
segon SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
segon BARRI BETERÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
segon SAPADORS - VICENT LLEÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
segon CARRER ALACANT (QUART DE POBLET) IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
segon ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
segon AV. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL JOSEP NEBOT I TÉBAR
segon LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
tercer JOAN D'AGUILÓ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
tercer FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
tercer GAYANO LLUCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
tercer CÍSCAR - BORRIANA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
tercer PLAÇA SANT BULT JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
tercer BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG ERNEST OLMOS I SABATER
tercer RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
tercer RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
tercer CARCAIXENT I ADJACENTS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart RUBÉN VELA - AV. DR. WAKSMAN RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
quart FERROS - JOAN BATISTE PERALES ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
quart ARTS I OFICIS - ACTOR LLORENS MANUEL LAGARDERA I RAMIS
quart JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart PLAÇA PINTOR SEGRELLES JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
quart CALVO ACACIO ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
quart GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR DONÍS MARTIN I ALBIZUA
quart CADIS - ELS CENTELLES RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
quint CARRERA SANT LLUÍS - AV. DR. WASKMAN MANUEL LAGARDERA I RAMIS
quint PINEDO - TRES CAMINS RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
quint BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quint ALBERICH - HÉROE ROMEU - ONTINYENT - BON ORDE DONÍS MARTIN I ALBIZUA
quint PALLETER - ERUDIT ORELLANA MANUEL VILAPLANA I LLUCH
quint FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
quint MOLINELL - ALBORAYA ERNEST OLMOS I SABATER
quint L'ELIANA - CIT ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quint COSTA I BORÀS - AGUSTINA D'ARAGÓ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
Accèsits
primer PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA MANUEL VILAPLANA I LLUCH
primer AUSIAS MARCH - NA ROVELLA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
primer PINTOR GOYA - BRASIL RAFAEL MELIÀ I CASTELLÓ
primer LA MORERIA I ADJACENTS (MISLATA) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
primer REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
primer ALEMÀNIA - EL BACHILLER RICART VT. FOLGADO I BISBAL
primer PLAÇA DEL NEGRET JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
primer FELIU PIZCUETA - CIRIL AMORÓS - RUSSAFA MANUEL LAGARDERA I RAMIS
primer PLAÇA DEL DR. COLLADO JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
segon MANUEL ARNAU - CREU COBERTA AMADEU TOMÀS I JUAN
segon CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
segon SANCHIS BERGON - TÚRIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
segon ELS JOVENILS ROSER LACRUZ I CAPLLIURE
segon PRIMAT REIG - VINARÓS ERNEST OLMOS I SABATER
segon BARRI DE LA LLUM ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
segon MERCAT DE RUSSAFA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
segon SANT RAFAEL - ANTON MARTIN RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
segon EN SENDRA - PLAÇA COLL RAMIR GÓMEZ I GIMÉNEZ
tercer FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ DONÍS MARTIN I ALBIZUA
tercer BISBE AMIGÓ - CONCA DONÍS MARTIN I ALBIZUA
tercer MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS DANIEL ESTEVE I GINER
tercer CUBA - BUENOS AIRES JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
tercer NÀQUERA - LAURI VOLPI JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
tercer PLAÇA DE LA MERCÉ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
tercer ESPARTERO - RAMON I CAJAL DANIEL ESTEVE I GINER
tercer ISABEL DE VILLENA - GREGORI GEA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
tercer TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA DONÍS MARTIN I ALBIZUA
quart CARRERA MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH JOSEP ALBERT AYMEMIR I CASASÚS
quart TRINITAT - ALBORAYA DANIEL ESTEVE I GINER
quart CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS I MARTÍ. BENIFERRI MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO
quart SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA DONÍS MARTIN I ALBIZUA
quart POETA LLORENTE (QUART DE POBLET) IMMACULADA BALLESTER I MONTAVA
quart CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint VERGE DE LA FONTSANTA DANIEL ESTEVE I GINER
quint MENDIZABAL - BURJASSOT JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ MANUEL LAGARDERA I RAMIS
quint ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ
quint MOSSÉN MILÀ MANUEL LAGARDERA I RAMIS
quint DR. MARAÑON - MESTRE PALAU ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quint PLAÇA ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS DONÍS MARTIN I ALBIZUA
