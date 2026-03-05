Los balcones falleros: entre la inflación de precios y la vigilancia policial

Un año más, los balcones que dan a la Plaza del Ayuntamiento vuelven a hacer su agosto en Fallas, del 1 al 19 de marzo, con el visionado de la mascletà como eje de la actividad. Hace 15 años divisar el espectáculo pirotécnico desde estos lugares de privilegio costaba de media unos 30 euros; hoy ese precio es una utopía. Como ocurre con el mercado de la vivienda, muchos balcones falleros llevan años en fase ascendente sin que se vislumbre el techo del negocio, sensible al equilibrio oferta-demanda.

"Nosotros prácticamente hemos hecho un estudio de mercado", dice una clienta habitual de balcones falleros. "Viene gente de fuera de València y nos ha tocado comparar muchos precios. Llevamos desde agosto mirando. En un hotel de la plaza, el balcón de 12.30 a 14.30 horas era de unos 100 euros y los fines de semana en torno a los 150 euros. Finalmente hemos reservado un piso para 40 personas por 180 euros con comida y bebida. Normalmente la experiencia incluye la consumición, que puede ser más o menos abundante", señala esta aficionada a las Fallas.

Balcones falleros en la plaza del Ayuntamiento / Germán Caballero

En su 'estudio de mercado' comparó balcones de hoteles o del Ateneo con los pisos de oficinas que cercan la plaza, algunos pegados a la Casa Consistorial, y comprobó que los precios se situaban a menudo en torno a los 100 euros por persona con consumición de comida y bebida. Por ejemplo, en una "Suite Fallas" de uno de los edificios más céntricos, el precio para 70 personas es de 11900 euros más IVA con "cóctel, arroz a elegir, postre café y open bar". Es decir, a 170 euros por comensal. En otro piso con aforo para 50 personas el precio en los primeros días es de 8.500 euros más IVA. Casi todos los negocios de balcones ya han colgado el cartel de completo.

También hay algunas ofertas más económicas. En el número 16 de la plaza del Ayuntamiento se ofrece un piso por 65 euros con catering de sándwiches, mini hamburguesas, gildas o gyozas; en el Hotel Casual Vintage hay balcón fallero con “cocktail premium” desde 93,50 euros por persona; en el balcón mascletà del Marqués de Sotelo 1 se paga algo más de 100 euros por tener vistas directas desde una quinta planta y cóctel con barra libre; y en el ático de Passeig Russafa 3 el menú gastronómico valenciano con DJ en directo ronda también los 100 euros.

Balcones falleros en la plaza del Ayuntamiento / Germán Caballero

Un empresario consultado por este diario cuenta que su mirador en el entorno del kilómetro cero de València se comercializa cada año por Fallas, solo los fines de semana, con precios con arreglo a la situación de cada año. El año pasado cobró 1.200 euros en un piso para unas diez personas, sin catering. Este año cobrará 2.000 euros por el balcón. La inflación también se está notando en los negocios satélites de las Fallas.

La otra cuestión relevante vinculada con los balcones falleros es la vigilancia de la Policía Local. El ayuntamiento abrió expediente a 19 pisos del entorno de la plaza y la policía, tal como contó Levante-EMV, les advirtió de que no podían publicitar ni emprender la actividad durante las fiestas josefinas. Entre las razones para limitar el negocio se aludía a la seguridad de los edificios, claramente comprometida cuando estos se convierten en restaurantes verticales, y del mismo modo se censuró que algunos pisos mantengan un uso terciario cuando su catalogación es residencial. Según ha podido saber este diario los agentes vigilan de cerca el negocio.