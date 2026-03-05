Ni churros ni buñuelos, los nuevos dulces falleros tienen forma de masclet y de bombeta

Desde hace unos días unas viejas conocidas han vuelto a las calles de València con motivo de las Fallas. Las churrerías ya han calentado el aceite para deleitar los paladares y llenar los estómagos de los valencianos (por ahora) y de los cientos de miles de visitantes que se acercan a la ciudad para disfrutar de las fiestas y que aterrizarán masivamente en unos días.

Es innegable que los churros, los buñuelos y el chocolate caliente es un comodín gastronómico perfecto que lo mismo sirve para desayunar, merendar o como un excelente piscolabis de madrugada que ayuda a recuperar fuerzas y colabora para bajar las cervezas que se llevan en el cuerpo.

Sin embargo, los dulces falleros también han experimentado una evolución en los últimos años y las pastelerías y confiterías han apostado por dar una vuelta de tuerca a sus creaciones con azúcar y han diseñado nuevos pasteles y bombones inspirados en elementos propios de estas fechas, como por ejemplo, los petardos.

Las bombetas de chocolate con cassalla o cremaet reviven el cuerpo más cansado / Utopick

Este es el caso de los conocidos como las Bombetas Peim!, unos bombones rellenos de licores valencianos como cassalla o cremaet que elaboran en el obrador de chocolate Utopick ubicado en Russafa. Chocolate más cassalla ¿hay algo más valenciano? Pero esta no es la única creación falleril, piruletas con forma de fallera, masclets también de cacao y chocolatinas personalizadas son otras de las propuestas dulces que ven la luz estos días.

Buñuelos y churros que no lo son exactamente

Otra de las alternativas que podemos encontrar en pastelerías valencianas es la nueva versión de los tradicionales bunyols de carabassa o del chocolate con churros.

Un 'pepibunyol' de ganache montado de calabaza y cremoso de chocolate. / Pepina Pastel

En este caso es la pastelería de raíces alzireñas pero que cuenta con tienda en València, Pepina Pastel, quien lanza propuestas como la tarta 'pepichurros' que junta el mix perfecto pero en formato pastel , los 'pepibunyols' un mousse de calabaza relleno de chocolate crujiente y cubierto de chocolate o las 'pepibombetas' que introduce un sabor no tan típico de las Fallas como el red velvet en bombones.