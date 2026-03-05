El aviso amarillo por fuertes lluvias decretado este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología ha obligado a suspender la quinta mascletà de las Fallas 2026, prevista a cargo de la pirotecnia Zaragozana. Una decisión que atiende al protocolo municipal de emergencias que la Junta Central Fallera (JCF) ha remitido a las comisiones, y que incluye entre sus criterios la suspensión de espectáculos pirotécnicos cada vez que se decrete una alerta meteorológica por motivos de seguridad vinculados a esas condiciones.

La suspensión de la mascletà de este jueves 5 de marzo supone la primera cancelación del calendario pirotécnico de las Fallas 2026. Y lo peor de todo es que todo apunta a que, probablemente, no sea la única. Así lo advierte la Aemet a través de su pronóstico para los próximos días, donde alerta de que la probabilidad de lluvias para las próximas jornadas se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas.

En festivos locales

Llegados a este punto, la pregunta es ¿qué pasa con las mascletàs suspendidas? ¿Cuándo se van a disparar?. De momento, el Ayuntamiento de València no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce la fecha exacta en la que pirotecnia Zaragozana podrá hacer vibrar al público en la Catedral de la Pólvora. De seguir la tónica de años anteriores, los disparos se acomodarán en otra fecha coincidiendo con nuevas festividades de la capital.

Las lluvias azotan las fallas en València: mascletà suspendida y los primeros ninots protegidos con plásticos / Miguel Ángel Montesinos

Al menos así sucedió el año pasado con las tres mascletàs que fueron suspendidas a causa de la lluvia o el viento. Además de Zaragozana, que por segundo año consecutivo se ve obligado aplazar su disparo por el mal tiempo, las pirotecnias Dragón y Pibierzo también se vieron afectadas. Al ser la última en el orden de cancelaciones, Zaragozana también fue la última en reprogramarse, en junio, en el día de Corpus.

Otras alternativas

De esta manera, la mascletà suspendida este jueves se acomodará en otra fecha, que además dependerá de si hay algún otro disparo que se suspende. Tomando como ejemplo los espectáculos reprogramados el año pasado, las mascletàs suspendidas podrían pasar a disparar el Día de la Madre, el de la festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, o en la festividad del Corpus Christi. Estas fueron las fechas seleccionadas por el consistorio el año pasado para disparar las mascletàs suspendidas del año pasado.

No obstante, el calendario festivo de la ciudad cuenta con más alternativas, como por ejemplo el día de San Vicente. No será hasta que finalicen las Fallas 2026 cuando el consistorio anunciará las nuevas fechas. De momento, el mundo fallero cruza los dedos para que el tiempo de una tregua y poder disfrutar de unas jornadas en las que pronunciar la frase popular "hace día de Fallas".