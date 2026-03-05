"Lo que hacen las Fallas no se ve en ninguna fiesta"

Aunque las comisiones de falla ponen el terreno de juego para que haya excesos, también son las únicas que hacen lo posible por domesticarlos. No hay fiesta popular que no tenga su componente de locura, consumo de alcohol y conductas cuestionables pero la capacidad de los propios anfitriones para dar ejemplo es, según Controla Club, "algo que no se ve en ninguna otra fiesta. Las Fallas son extremadamente cuidadas tanto en fomentar el consumo contenido y, sobre todo, en la ayuda, el reciclaje, la recogida selectiva, la solidaridad... a lo que se añade la visibilización de valores en el arte efímero".

Con este argumento, Controla Club lleva desde primeros de siglo organizando unos premios. Tanto a reflejar ese tipo de conductas, bajo el lema "Si te pasas, te lo pierdes" en los monumentos y el premio de Buenas Prácticas por unas Fallas Seguras y Responsables, unos galardones que cumplen más y mejor con la normativa en materia de publicidad, venta y dispensación de alcohol y protección de menores, así como la aplicación de medidas para fomentar un ocio seguro y saludable.

El éxito de las Fallas no se mide solo por su espectacularidad, sino por la capacidad de proteger a las personas y transmitir valores positivos" dijo la concejala Marta Torrado. "Hagamos de las fiestas algo siempre positivo, caminando con responsabilidad y salud":

Controla Club cuenta con la colaboración institucional, tanto de la Consellería de Sanidad como de la Concejalía de Servicios Sociales y sus premios Controla Club sirven para reconocer en las fallas las acciones para evitar las problemáticas vinculadas a la drogodependencia y otras adicciones, la salud mental, el civismo y la convivencia, y que este año se amplía a la transmisión de valores positivos hacia población joven. Los premios son de 600 y 200 euros, un nivel que no lleva necesariamente a tematizar monumentos al completo, a pesar de lo cual se bocetan y plantan, lo mismo que sucederá este año, en una notable cantidad. No siendo las únicas que se plantan, este año la participación, con fallas o ninots, superan las 40 comisiones.

Noticias relacionadas

Las fallas participantes reflejarán mensajes vinculados a la problemática de las nuevas tecnologías y redes sociales, el abuso de alcohol y drogas, xenofobia, consumismo, acoso escolar o igualdad, así como convivencia vecinal, vandalismo, uso responsable de la pólvora y riesgos de los juegos de azar. Un jurado pasará a visitarlos una vez plantados y se entregarán el 17 de marzo, junto con el resto de premios de falla.