Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesHuelga MetrovalenciaPrecio gasóleoAlerta amarillaHorno S. NicolásProtectores antilluviaAbogado youtuberPlaya TavernesServicios SocialesOfrenda horarios
instagramlinkedin

Las Fallas despiden a uno de los presidentes más longevos de su historia

Joaquín Pérez Zapater, en una imagen de archivo, con uno de sus fajines de presidente.

Joaquín Pérez Zapater, en una imagen de archivo, con uno de sus fajines de presidente. / RLV

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La falla Plaza del Ángel ha anunciado el fallecimiento de uno de los presidentes más longevos de la historia de la fiesta. Se trata del histórico Joaquín Pérez Zapater, que ejerció el cargo durante 38 años.

Ocupó el cargo entre 1972 y 2010, con la única excepción de 1982. En términos de edad, toda una vida, puesto que la cogió siendo un joven de 29 años y acabó con 67, ya jubilado.

"En la comisión habíamos tenido un problema económico muy grande. Se marchó mucha gente mayor y fuimos los jóvenes quienes tuvimos que hacernos cargo de la misma. Me tocó a mi, luego otro año, otro, otro.. y así. Conseguimos salir del problema y conseguimos desde entonces ser lo que somos: una falla consecuente con sus posibilidades". Se sentía feliz de que se le elegía por aclamación año tras año, salvo uno, que él definía como "un golpe de estado", que duró un año.

Dedicados a la crítica de barrio

Durante su mandato ya empezó a desarrollarse la línea de fallas dedicadas a la crítica del propio barrio, realizadas por Marisa Falcó y Paco Pellicer y que son una seña de identidad.

A posteriori, esta marca fue superada por los 42 años completados por Eduardo Martí en Fernando el Católico-Ángel Guimerà y los 40 de Pablo Arribas en Daroca-Padre Viñas. En la actualidad, el presidente más longevo es Antonio de Zárate, cuyo récord de 51 ejercicios sigue creciendo, de la misma manera que sigue creciendo el salgo de Francisco López Moral, de Sant Bult, con 41 y subiendo.

Noticias relacionadas

La comisión también lo ha despedido de forma entrañable: "Lo recordamos con gran tristeza, pero también con inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros y por su constante dedicación. Su legado y ejemplo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Siempre serás nuestro presidente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  4. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  5. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  6. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  7. Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València
  8. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos

València en alerta amarilla por lluvias: ¿Peligra la mascletà?

València en alerta amarilla por lluvias: ¿Peligra la mascletà?

El montaje de las más de 280 carpas inician el corte de hasta 400 calles en València

Los balcones falleros: entre la inflación de precios y la vigilancia policial

Los balcones falleros: entre la inflación de precios y la vigilancia policial

Las fallas se sumen en la incertidumbre ante un posible fin de semana lluvioso: carpas, paellas, verbenas...

Las fallas se sumen en la incertidumbre ante un posible fin de semana lluvioso: carpas, paellas, verbenas...

Ni churros ni buñuelos, los nuevos dulces falleros tienen forma de masclet y de bombeta

Las Fallas despiden a uno de los presidentes más longevos de su historia

Las Fallas despiden a uno de los presidentes más longevos de su historia

El Extra de Fallas de Levante-EMV llega el sábado. Descubre al completo la portada más increíble

El Extra de Fallas de Levante-EMV llega el sábado. Descubre al completo la portada más increíble

La diseñadora a quien se plagió el pasado año hará el manto de la Virgen de la Ofrenda en las Fallas 2026

La diseñadora a quien se plagió el pasado año hará el manto de la Virgen de la Ofrenda en las Fallas 2026
Tracking Pixel Contents