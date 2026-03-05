Las Fallas despiden a uno de los presidentes más longevos de su historia
La falla Plaza del Ángel ha anunciado el fallecimiento de uno de los presidentes más longevos de la historia de la fiesta. Se trata del histórico Joaquín Pérez Zapater, que ejerció el cargo durante 38 años.
Ocupó el cargo entre 1972 y 2010, con la única excepción de 1982. En términos de edad, toda una vida, puesto que la cogió siendo un joven de 29 años y acabó con 67, ya jubilado.
"En la comisión habíamos tenido un problema económico muy grande. Se marchó mucha gente mayor y fuimos los jóvenes quienes tuvimos que hacernos cargo de la misma. Me tocó a mi, luego otro año, otro, otro.. y así. Conseguimos salir del problema y conseguimos desde entonces ser lo que somos: una falla consecuente con sus posibilidades". Se sentía feliz de que se le elegía por aclamación año tras año, salvo uno, que él definía como "un golpe de estado", que duró un año.
Dedicados a la crítica de barrio
Durante su mandato ya empezó a desarrollarse la línea de fallas dedicadas a la crítica del propio barrio, realizadas por Marisa Falcó y Paco Pellicer y que son una seña de identidad.
A posteriori, esta marca fue superada por los 42 años completados por Eduardo Martí en Fernando el Católico-Ángel Guimerà y los 40 de Pablo Arribas en Daroca-Padre Viñas. En la actualidad, el presidente más longevo es Antonio de Zárate, cuyo récord de 51 ejercicios sigue creciendo, de la misma manera que sigue creciendo el salgo de Francisco López Moral, de Sant Bult, con 41 y subiendo.
La comisión también lo ha despedido de forma entrañable: "Lo recordamos con gran tristeza, pero también con inmensa gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros y por su constante dedicación. Su legado y ejemplo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Siempre serás nuestro presidente".
