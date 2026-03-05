Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas
Olivia Díaz
Ayer, las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron en la plaza interior de Nuevo Centro la Exposición de Indumentaria Valenciana que el centro comercial acoge con motivo de las Fallas.
La muestra, organizada por la Asociación Valenciana de Indumentaristas, ofrece la oportunidad de conocer de cerca la riqueza, la tradición y el valor artesanal de la indumentaria valenciana.
El acto contó con la presencia de las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader; del presidente de ASCIVA, Giorgio Guillot; y del Jefe de RR.PP. y Animación Comercial de Nuevo Centro, David Mazcuñán. También asistieron representantes de las firmas participantes en la exposición.
La exposición podrá visitarse hasta el 18 de marzo en la plaza interior del centro comercial.
