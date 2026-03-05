Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesMascletà suspendidaAlerta amarillaProtectores antilluviaHuelga MetrovalenciaTráfico SegartHorno S. NicolásDepuradora CosteraMurciélagos Safor
instagramlinkedin

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas

Inauguración de la Exposición de Indumentaria Valenciana en Nuevo Centro.

Inauguración de la Exposición de Indumentaria Valenciana en Nuevo Centro. / ED

Olivia Díaz

Ayer, las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguraron en la plaza interior de Nuevo Centro la Exposición de Indumentaria Valenciana que el centro comercial acoge con motivo de las Fallas.

La muestra, organizada por la Asociación Valenciana de Indumentaristas, ofrece la oportunidad de conocer de cerca la riqueza, la tradición y el valor artesanal de la indumentaria valenciana.

El acto contó con la presencia de las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader; del presidente de ASCIVA, Giorgio Guillot; y del Jefe de RR.PP. y Animación Comercial de Nuevo Centro, David Mazcuñán. También asistieron representantes de las firmas participantes en la exposición.

La exposición podrá visitarse hasta el 18 de marzo en la plaza interior del centro comercial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  4. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  5. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  8. Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València

¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?

¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?

El 92,8 por ciento de los asistentes a Fallas asegura que no conduce si ha consumido alcohol

El 92,8 por ciento de los asistentes a Fallas asegura que no conduce si ha consumido alcohol

El montaje de las más de 280 carpas inician el corte de hasta 400 calles en València

Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas

Los balcones falleros: entre la inflación de precios y la vigilancia policial

Los balcones falleros: entre la inflación de precios y la vigilancia policial

El Extra de Fallas de Levante-EMV llega el sábado. Descubre al completo la portada más increíble

El Extra de Fallas de Levante-EMV llega el sábado. Descubre al completo la portada más increíble

La lluvia paraliza las Fallas 2026, incluida la salida de piezas a la calle

La lluvia paraliza las Fallas 2026, incluida la salida de piezas a la calle
Tracking Pixel Contents