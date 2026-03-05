La lluvia paraliza las Fallas 2026, incluida la salida de piezas a la calle

Las Fallas 2026 se toman un día de pausa. Las inclemencias meteorológicas son un invitado que raro es el año que no visiten la fiesta en algún momento. Aunque de la sensación de que, en los últimos años, se esté multiplicando. El año pasado, por ejemplo, además de la inestabilidad de la semana de Fallas hubo tres días de suspensión casi completa. Tras sortearse las amenazas del 3 y 4 de marzo, en esta ocasión sí que se ha suspendido la del 5 de marzo, más que los festejos, que también, las actividades.

No pueden parar ni el montaje de carpas, que se hará en unas condiciones nada deseables, pero factibles, ni la visita del jurado al concurso de calles iluminadas. La lluvia no es tan fuerte como para aconsejar el apagado de las luces, pero estará en función a cómo esté la tarde desde las siete y media.

Las Fuerzas Armadas ya suspendieron el acto previsto para hoy, la fiesta en la que se invita a las comisiones falleras. Y lo que se pausa es la salida de los monumentos a las calles. De hecho, el 5 era la fecha prevista para iniciar el traslado, que no todos los artistas de Especial y Primera utilizan. La pérdida de 24 horas no es especialmente grave. A partir del viernes, en el que persiste la lluvia, pero menos intensa, podrían salir las primeras piezas, pero el grueso será desde el sábado, en el que remite.

La falla municipal ha conseguido utilizar las dos jornadas para hacer acopio a pie de plaza, cubiertas con plásticos gruesos, para evitar la filtración de agua.

La comitiva oficial tendrá reducción de agenda, cosa que viene bien para recuperar fuerzas. Hoy tienen la presentación de los premios Controla y la visita a El Corte Inglés.