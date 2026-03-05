¿Peligra la mascletà? Aemet prevé lluvias fuertes con barro este jueves en València

Nuevo episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana. Este jueves, los cielos estarán cubiertos en toda la autonomía, donde también se esperan precipitaciones generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes, con tormentas ocasionales y, además, irán acompañadas de barro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este jueves en la Comunitat Valenciana por precipitaciones con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en 12 horas en la práctica totalidad de la autonomía. El aviso únicamente excluye el sur de la provincia de Alicante.

En concreto, la alerta estará activa para el litoral norte de Alicante e interior y litoral norte y sur de Valencia de las 4 horas del jueves 5 de marzo, hasta las 21 horas del mismo día. En la provincia de Castellón se activará en la franja entre las 7 de la mañana del juves hasta la medianoche el nivel amarillo. Aemet avisa de que los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y barro.

Las temperaturas máximas irán en ligero descenso, mientras que las mínimas se mantendrán estables.

¿Peligra la mascletà?

La ciudad de València, como toda la provincia, se encuentra en alerta amarilla, y las lluvias amenazan con hacerse de notar durante toda la jornada. El tiempo será desapacible, y los cielos cubiertos traerán previsiblemente chubascos a la ciudad.

Según los criterios que maneja Junta Central Fallera (JCF), a través del protocolo municipal de emergencias remitido a las comisiones, la mascletà puede suspenderse principalmente por alertas meteorológicas y por motivos de seguridad vinculados a esas condiciones.

Las restricciones

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones en los actos falleros, que se encuadra en un protocolo municipal de emergencias que fija umbrales y decisiones automáticas en función de los avisos oficiales. Si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

Pero muchas pirotecnias están preparadas para disparar con lluvia, siempre que sea débil o moderada y que no comprometa la seguridad. Así que protegen el material, ajustan el montaje y, llegado el caso, adaptan el diseño del disparo para minimizar riesgos.

La alerta meteorológica de este jueves, por tanto, no impide el disparo. Si las condiciones climáticas no cambian, se espera que la pirotecnia Zaragozana realice el disparo con normalidad en la plaza del Ayuntamiento a las 14 horas.