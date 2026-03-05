Pirotecnia "experimental" de Vulcano ambientará el Prefallas en el Marítim el próximo sábado

La Falla Barraca-Espadán ha anunciado la celebración de un espectáculo de pirotecnia experimental que, bajo el título artístico de “Pólvora a la mar”, disparará la Pirotecnia Vulcano con el patrocinio de Cervezas Turia.

El espectáculo tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 21:15 horas en la propia demarcación de la comisión del Cabanyal y sigue la tónica de los disparos que Vulcano pone en escena durante los días previos a Fallas en la Pólvora a la Vespra, tal como hizo en uno de sus territorios fuertes, la Plaza del Pintor Segrelles.

Desde Pirotecnia Vulcano explican que el proyecto busca aunar innovación tecnológica y tradición pirotécnica. En este sentido, aclaran que “lo más importante es tener claro que no se trata de un espectáculo piromusical, sino de un espectáculo lleno de musicalidad generado a través de los propios artificios pirotécnicos”. El objetivo es crear coreografías visuales que evocan ritmos y secuencias musicales mediante la tecnología aplicada a la pirotecnia. El disparo abarcará varias calles de la demarcación para tener un efecto "cuatro esquinas".

Desde el punto de vista técnico, “Pólvora a la mar” contará con más de 2.000 artificios pirotécnicos y más de 800 órdenes de disparo, coordinadas para un espectáculo de aproximadamente cinco minutos de duración. Tres técnicos de Pirotecnia Vulcano se encargarán de gestionar la ejecución del montaje, que requerirá varias horas de preparación previa debido a su complejidad técnica. Cada artificio estará programado con una orden de disparo específica para lograr la sensación de musicalidad que define el espectáculo.

Cartel de Iban Ramon, con el fuego y el agua / RLV

El evento también presenta una identidad visual propia. El cartel de la primera edición de “Pólvora a la mar”, diseñado por Ibán Ramón, marca el inicio de la construcción de la imagen gráfica del certamen, una identidad que se desarrollará y consolidará en futuras ediciones. Su estética minimalista y contemporánea busca alinearse con el concepto del espectáculo: una propuesta pirotécnica innovadora, actual y de gran calidad visual.

Tal como explica el propio diseñador, el cartel también pone en valor algunos de los rasgos que definen la singularidad del evento, especialmente su ubicación en el barrio marítimo del Cabanyal. Concebido con vocación de crecimiento y con la posibilidad de extenderse en el futuro a otras comisiones de la zona, el diseño sitúa la representación gráfica del mar como elemento central, funcionando como referencia directa al contexto urbano y geográfico en el que se desarrolla el espectáculo.

Todo ello es posible gracias al patrocinio de Cervezas Turia, que ha apostado por impulsar una propuesta cultural y festiva singular centrada en la tradición de la pólvora, uno de los signos más reconocibles de la cultura valenciana. La iniciativa se desarrolla en un barrio con una identidad única vinculada al mar, donde las Fallas se viven con una personalidad propia y en el seno de una comisión histórica situada en “el cor del Cabanyal”, integrada por más de 300 falleros y falleras.