Premios de Lo Rat Penat de las secciones Infantil y Novell
Ampar Cabrera copa todos los infantiles y Álvaro de Moutas hace doblete en noveles
La "tiranía" de Ampar Cabrera en la recepción de premios en el concurso de Lo Rat Penat en la Sección General se extiende a la categoría infantil, donde ni siquiera ha dado margen para algún otro colega: los cuatro extraordinarios también han ido a parar a su particular vitrina. A su vez, Álvaro de Moutas ha hecho doblete en lo que toca a los autores que hacen sus primeras armas, los de Novells, categoría que ahora abandonará tras este particular doctorado.
INFANTIL GENERAL
Extraordinari Josefina Lazaro
JOAN D'AGUILÓ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Pere Delmonte
SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Anfós Ramon
CERVANTES - PARE JOFRÉ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
Extraordinari Elena Casa
SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI I PADILLA AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
primer RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
primer PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA MANUEL VILAPLANA I LLUCH
primer SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
primer DR. MARAÑON - MESTRE PALAU ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
segon CUBA - DÉNIA Mª JESÚS COVES I TORRALBA
segon BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG ERNEST OLMOS I SABATER
segon RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
segon FERROS - JOAN BATISTE PERALES ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
tercer LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
tercer ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ
tercer DR. OLÒRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO CARLES VICENT BORI I ESCURIET
tercer ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
quart FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
quart SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quart REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
quart MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
quint MENDIZÁBAL - BURJASSOT JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint GUILLEM SOROLLA - RECAREDO JOSEP NEBOT I TÉBAR
quint MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
quint PLAÇA DE LA MERCÉ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
sext JOAQUIM COSTA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
sext RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS. BARRI LLAMOSÍ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
sext DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO ÒSCAR RUEDA I PITARQUE
sext BARRI DE LA LLUM ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
sèptim SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
sèptim SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
sèptim PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
sèptim PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
octau CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
octau PLAÇA DE SANT BULT JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
octau SUECA - LLITERAT AZORIN XAVIER I DONÍS SALVADOR I CHÀFER
octau CALVO ACACIO ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
nové ARCHIDUC CARLES - CHIVA MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
nové SALAMANCA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
nové NORT - DR. ZAMENHOFF (EL CLAVELL) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ
nové MALVARROSA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
dècim ISABEL DE VILLENA - GREGORI GEA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
dècim GAYANO LLUCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX
dècim TOMASOS - CARLES CERVERA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
dècim D'ALT - SANT TOMÀS JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
undècim BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
undècim PIZARRO - CIRIL AMORÓS MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO
undècim PALLETER - ERUDIT ORELLANA Mª JESÚS COVES I TORRALBA
undècim ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ MANUEL LAGARDERA I RAMIS
duodècim BAILÉN - XÀTIVA (LA FERROVIÀRIA) CARLES VICENT BORI I ESCURIET
duodècim PLAÇA ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
duodècim SAPADORS - VICENT LLEÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
duodècim MANUEL ARNAU - CREU COBERTA AMADEU TOMÀS I JUAN
primer PLAÇA VERGE DE LEPANT CARLES VICENT BORI I ESCURIET
primer CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET DANIEL ESTEVE I GINER
primer BARRI BETERÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO
primer PLAÇA DEL NEGRET JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
segon TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
segon AV. PÉREZ GALDÓS - CALISTE III MANUEL LAGARDERA I RAMIS
segon TRINITAT - ALBORAYA DANIEL ESTEVE I GINER
segon CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS I MARTÍ. BENIFERRI MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO
tercer ALEMÀNIA - EL BACHILLER RICART VT. FOLGADO I BISBAL
tercer CUBA - BUENOS AIRES JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
tercer CARCAIXENT I ADJACENTS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
tercer LO RAT PENAT ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ
quart MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA CARLES VICENT BORI I ESCURIET
quart PLAÇA LOPE DE VEGA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
quart GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS DONÍS MARTIN I ALBIZUA
quart FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
quint CHIVA - FRANCESC DE LLANO JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
quint AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ VICENT LÓPEZ I TORRES
quint BARRACA - COLUMBRETES MANUEL LAGARDERA I RAMIS
quint CARRERA SANT LLUÍS – AV. DR. WASKMAN MANUEL LAGARDERA I RAMIS
sext NÀQUERA - LAURI VOLPI JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
sext REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
sext MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS DANIEL ESTEVE I GINER
sext AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
sèptim MOLINELL - ALBORAYA ERNEST OLMOS I SABATER
sèptim PINTOR GOYA - BRASIL ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
sèptim VERGE DE LA FONTSANTA DANIEL ESTEVE I GINER
sèptim CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO
octau FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
octau AV. PRIMAT REIG - VINARÓS ERNEST OLMOS I SABATER
octau EN SENDRA - PLAÇA COLL RAMIR GÓMEZ I GIMÉNEZ
octau GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR DONÍS MARTIN I ALBIZUA
nové PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL CARLES VICENT BORI I ESCURIET
nové FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ DONÍS MARTIN I ALBIZUA
nové AV. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL JOSEP NEBOT I TÉBAR
nové PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA DONÍS MARTIN I ALBIZUA
dècim PLAÇA DEL DR. COLLADO JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ
dècim PLAÇA MOSSÉN MILÀ MANUEL LAGARDERA I RAMIS
dècim ARTS I OFICIS - ACTOR LLORENS MANUEL LAGARDERA I RAMIS
dècim CADIS - ELS CENTELLES RAFAEL HÉRCULES I FERRARO
undècim JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ DONÍS MARTIN I ALBIZUA
undècim ELS JOVENILS ROSER LACRUZ I CAPLLIURE
undècim CÍSCAR - BORRIANA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ
undècim L'ELIANA - CIT ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
duodècim SERRANS - PLAÇA ELS FURS CARLES VICENT BORI I ESCURIET
duodècim DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT CARLES VICENT BORI I ESCURIET
duodècim QUART EXTRAMURS - VELÀZQUEZ MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO
duodècim MERCAT DE RUSSAFA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON
NOVELL GENERAL
Premi Autor Lema
Extraordinari Josep Bea
BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS ÁLVARO DE MOUTAS I CASANOVA
primer EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA CÉSAR GONZÁLEZ I PEIRÓ
segon BAILÉN - XÀTIVA (LA FERROVIÀRIA) CARLES VICENT BORI I ESCURIET
tercer ARCHIDUC CARLES - CHIVA MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA
quart MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA CARLES VICENT BORI I ESCURIET
quint BOLSERIA - TROS ALT CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
sext AV. PERIS I VALERO - CUBA CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
sèptim PLAÇA VERGE DE LEPANT CARLES VICENT BORI I ESCURIET
octau SERRANS - PLAÇA ELS FURS CARLES VICENT BORI I ESCURIET
nové PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL CARLES VICENT BORI I ESCURIET
dècim DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT CARLES VICENT BORI I ESCURIET
INFANTIL NOVELL
Extraordinari Raül Alapont
BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS ÁLVARO DE MOUTAS I CASANOVA
primer BOLSERIA - TROS ALT CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
segon AV. PERIS I VALERO - CUBA CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
tercer CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA IMMACULADA SOTO I ORTEGA
quart BREÇOL DEL MOBLE (SEDAVÍ) CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA
quint BRUSTENGA IMMACULADA SOTO I ORTEGA
sext CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA DE SANT FERRAN IMMACULADA SOTO I ORTEGA
sèptim ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR JOSEP LLUÍS AGUILAR I QUEROL
octau FELIU PIZCUETA - CIRIL AMORÓS - RUSSAFA CARLES FORRIOLS I FORÉS
nové SANCHIS BERGON - TÚRIA Mª CARMEN GARCIA I LÓPEZ
dècim BARRAQUES (CATARROJA) DAVID SOLTELO I IRANZO
