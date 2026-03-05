Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios de Lo Rat Penat de las secciones Infantil y Novell

Ampar Cabrera copa todos los infantiles y Álvaro de Moutas hace doblete en noveles

Álvaro de Moutas recibe el premio de Noveles

Álvaro de Moutas recibe el premio de Noveles / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La "tiranía" de Ampar Cabrera en la recepción de premios en el concurso de Lo Rat Penat en la Sección General se extiende a la categoría infantil, donde ni siquiera ha dado margen para algún otro colega: los cuatro extraordinarios también han ido a parar a su particular vitrina. A su vez, Álvaro de Moutas ha hecho doblete en lo que toca a los autores que hacen sus primeras armas, los de Novells, categoría que ahora abandonará tras este particular doctorado.

INFANTIL GENERAL

Extraordinari Josefina Lazaro

JOAN D'AGUILÓ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Pere Delmonte

SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Anfós Ramon

CERVANTES - PARE JOFRÉ AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

Extraordinari Elena Casa

SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI I PADILLA AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

primer RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

primer PASSEIG DE L'ALBEREDA - AV. FRANÇA MANUEL VILAPLANA I LLUCH

primer SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

primer DR. MARAÑON - MESTRE PALAU ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

segon CUBA - DÉNIA Mª JESÚS COVES I TORRALBA

segon BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG ERNEST OLMOS I SABATER

segon RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

segon FERROS - JOAN BATISTE PERALES ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

tercer LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

tercer ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ

tercer DR. OLÒRIZ - ARQUEBISBE FABIAN I FUERO CARLES VICENT BORI I ESCURIET

tercer ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

quart FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

quart SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quart REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

quart MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

quint MENDIZÁBAL - BURJASSOT JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint GUILLEM SOROLLA - RECAREDO JOSEP NEBOT I TÉBAR

quint MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

quint PLAÇA DE LA MERCÉ ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

sext JOAQUIM COSTA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

sext RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS. BARRI LLAMOSÍ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

sext DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO ÒSCAR RUEDA I PITARQUE

sext BARRI DE LA LLUM ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

sèptim SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

sèptim SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

sèptim PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

sèptim PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

octau CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

octau PLAÇA DE SANT BULT JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

octau SUECA - LLITERAT AZORIN XAVIER I DONÍS SALVADOR I CHÀFER

octau CALVO ACACIO ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

nové ARCHIDUC CARLES - CHIVA MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

nové SALAMANCA - COMTE D'ALTEA MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

nové NORT - DR. ZAMENHOFF (EL CLAVELL) JOAN JOSEP SERRA I MARTÍ

nové MALVARROSA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

dècim ISABEL DE VILLENA - GREGORI GEA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

dècim GAYANO LLUCH AMPAR CABRERA I SANFÉLIX

dècim TOMASOS - CARLES CERVERA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

dècim D'ALT - SANT TOMÀS JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

undècim BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

undècim PIZARRO - CIRIL AMORÓS MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO

undècim PALLETER - ERUDIT ORELLANA Mª JESÚS COVES I TORRALBA

undècim ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ MANUEL LAGARDERA I RAMIS

duodècim BAILÉN - XÀTIVA (LA FERROVIÀRIA) CARLES VICENT BORI I ESCURIET

duodècim PLAÇA ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

duodècim SAPADORS - VICENT LLEÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

duodècim MANUEL ARNAU - CREU COBERTA AMADEU TOMÀS I JUAN

primer PLAÇA VERGE DE LEPANT CARLES VICENT BORI I ESCURIET

primer CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET DANIEL ESTEVE I GINER

primer BARRI BETERÓ MANUEL ANDRÉS I ZARAPICO

primer PLAÇA DEL NEGRET JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

segon TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

segon AV. PÉREZ GALDÓS - CALISTE III MANUEL LAGARDERA I RAMIS

segon TRINITAT - ALBORAYA DANIEL ESTEVE I GINER

segon CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS I MARTÍ. BENIFERRI MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO

tercer ALEMÀNIA - EL BACHILLER RICART VT. FOLGADO I BISBAL

tercer CUBA - BUENOS AIRES JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

tercer CARCAIXENT I ADJACENTS ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

tercer LO RAT PENAT ISIDRE VICENT LÓPEZ I CRUZ

quart MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA CARLES VICENT BORI I ESCURIET

quart PLAÇA LOPE DE VEGA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

quart GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS DONÍS MARTIN I ALBIZUA

quart FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

quint CHIVA - FRANCESC DE LLANO JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

quint AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ VICENT LÓPEZ I TORRES

quint BARRACA - COLUMBRETES MANUEL LAGARDERA I RAMIS

quint CARRERA SANT LLUÍS – AV. DR. WASKMAN MANUEL LAGARDERA I RAMIS

sext NÀQUERA - LAURI VOLPI JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

sext REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

sext MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS DANIEL ESTEVE I GINER

sext AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

sèptim MOLINELL - ALBORAYA ERNEST OLMOS I SABATER

sèptim PINTOR GOYA - BRASIL ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

sèptim VERGE DE LA FONTSANTA DANIEL ESTEVE I GINER

sèptim CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL JOSEP FERRAN GIL I NAVARRO

octau FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

octau AV. PRIMAT REIG - VINARÓS ERNEST OLMOS I SABATER

octau EN SENDRA - PLAÇA COLL RAMIR GÓMEZ I GIMÉNEZ

octau GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR DONÍS MARTIN I ALBIZUA

nové PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL CARLES VICENT BORI I ESCURIET

nové FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ DONÍS MARTIN I ALBIZUA

nové AV. PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL JOSEP NEBOT I TÉBAR

nové PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA DONÍS MARTIN I ALBIZUA

dècim PLAÇA DEL DR. COLLADO JOAN ANTONI ALAPONT I PÉREZ

dècim PLAÇA MOSSÉN MILÀ MANUEL LAGARDERA I RAMIS

dècim ARTS I OFICIS - ACTOR LLORENS MANUEL LAGARDERA I RAMIS

dècim CADIS - ELS CENTELLES RAFAEL HÉRCULES I FERRARO

undècim JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ DONÍS MARTIN I ALBIZUA

undècim ELS JOVENILS ROSER LACRUZ I CAPLLIURE

undècim CÍSCAR - BORRIANA JOAN VICENT CHENOLL I GONZÀLEZ

undècim L'ELIANA - CIT ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

duodècim SERRANS - PLAÇA ELS FURS CARLES VICENT BORI I ESCURIET

duodècim DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT CARLES VICENT BORI I ESCURIET

duodècim QUART EXTRAMURS - VELÀZQUEZ MÒNICA GONZÀLEZ I ALFONSO

duodècim MERCAT DE RUSSAFA ENRIC VICENT ALMERO I ZANON

NOVELL GENERAL

Premi Autor Lema

Extraordinari Josep Bea

BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS ÁLVARO DE MOUTAS I CASANOVA

primer EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA CÉSAR GONZÁLEZ I PEIRÓ

segon BAILÉN - XÀTIVA (LA FERROVIÀRIA) CARLES VICENT BORI I ESCURIET

tercer ARCHIDUC CARLES - CHIVA MIQUEL ÀNGEL GASCON I ROCHA

quart MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA CARLES VICENT BORI I ESCURIET

quint BOLSERIA - TROS ALT CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

sext AV. PERIS I VALERO - CUBA CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

sèptim PLAÇA VERGE DE LEPANT CARLES VICENT BORI I ESCURIET

octau SERRANS - PLAÇA ELS FURS CARLES VICENT BORI I ESCURIET

nové PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL CARLES VICENT BORI I ESCURIET

dècim DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT CARLES VICENT BORI I ESCURIET

INFANTIL NOVELL

Extraordinari Raül Alapont

BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS ÁLVARO DE MOUTAS I CASANOVA

primer BOLSERIA - TROS ALT CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

segon AV. PERIS I VALERO - CUBA CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

tercer CRA. SANT LLUÍS - RAFAEL ALBINYANA IMMACULADA SOTO I ORTEGA

quart BREÇOL DEL MOBLE (SEDAVÍ) CRISTINA MARTÍNEZ I CUENCA

quint BRUSTENGA IMMACULADA SOTO I ORTEGA

sext CRA. ESCRIVÀ - COOPERATIVA DE SANT FERRAN IMMACULADA SOTO I ORTEGA

sèptim ILLES CANÀRIES - TRAFALGAR JOSEP LLUÍS AGUILAR I QUEROL

octau FELIU PIZCUETA - CIRIL AMORÓS - RUSSAFA CARLES FORRIOLS I FORÉS

nové SANCHIS BERGON - TÚRIA Mª CARMEN GARCIA I LÓPEZ

dècim BARRAQUES (CATARROJA) DAVID SOLTELO I IRANZO

