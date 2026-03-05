¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?

Los tiempos han cambiado y la elaboración de la pirotecnia es mucho más fiable. Tanto es así, que el concepto "se ha mojado" es cada vez menos frecuente. Sin embargo, las Fallas 2026 suman su primera suspensión a causa de la lluvia. A primerísima hora de la mañana ya se produjo el anuncio de que, este jueves, la gente no debía acudir porque nada se iba a disparar.

¿Por qué ocurre esto, si la alerta no es más que la amarilla y no la naranja, que desaconseja el desplazamiento de personas?

Fundamentalmente, por un motivo: el tiempo en el que empezó a caer el agua.

Así se explicó oficialmente: la lluvia de las primeras horas de esta jornada, una circunstancia que ha impedido iniciar a tiempo el montaje del material pirotécnico necesario para el espectáculo.

La clave

Concretamente, las precipitaciones han afectado a las labores previas de instalación en la plaza, un proceso que requiere horas de trabajo y condiciones de seguridad estrictas. Por esta razón, al no poder garantizar que el montaje se realizara con las debidas garantías ni dentro del horario previsto, el consistorio ha optado por cancelar el disparo programado para hoy.

Si los trabajos previos de montaje se hubiese podido desarrollar, la instalación de la pirotecnia es factible hasta un cierto límites, puesto que ahora hay unos sistemas de protección que permiten poder montar y destapar en el último momento. Pero no era el caso. Una "mascletà" montada puede dispararse en términos de fuerte lluvia, pero no su montaje. De hecho, en este caso no se puede medir exclusivamente por las alertas. De hecho, lo largo de la mañana ha llovido incluso con insistencia en determinados momentos. Aún no cayendo agua por la mañana, lo normal es que se hubiese cancelado durante la mañana.

El año pasado hubo aplazamientos y disparos con lluvia

El año pasado, por ejemplo, hubo casos encontrados. El 1 de marzo hubo una persistente lluvia, pero moderada durante la matinal, pero que no impidió que Peñarroja disparara el estreno. Sin embargo, dos días después, a Alto Palancia se le malogro y no poco el disparo, con caida de carcasas en el perímetro de seguridad, alguna que explotó cerca del balcón y, sobre todo, por las interrupciones, que cortaron el ritmo.

Pero, a la vez, hubo, pasados unos días más mascletaes que se vieron con paraguas, pero que superaron la prueba por esa protección previa. En el caso de este jueves, Zaragozana, a quien le cae la segunda suspensión consectiva, no llegó ni a desembalar. Tal como llegó se tuvo que marchar, una vez comprobada la imposibilidad de iniciar los trabajos.

Ahora, su disparo se acomodorá en otra fecha, que además dependerá de si hay algún otro disparo que se suspende. El año pasado, al ser la última en el orden de cancelaciones, también fue la última en reprogramarse, en el día de Corpus.

Esto mismo sucede con el viento, que puede provocar la suspensión si es demasiado fuerte. Aunque no sea causa segura de cancelación. La más conocida que se disparó con viento fue la de Ricardo Caballer de 2022, la "mascletà sin mecha" o la "next gen", que se disparó en condiciones meteorológicas adversas -el día anterior se había suspendido la de Zarzoso- pero que pudo tener lugar tras el visto bueno de Bomberos. Porque son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las que tienen la última palabra.

Viernes, 6; sábado, 7; martes, 10, miécoles 11 y jueves 12 son días que también amenazan lluvia, mejorando posteriormente para el resto de jornadas.