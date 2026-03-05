Suspendida la mascletà de este jueves en València tras las fuertes lluvias. Estaba prevista a cargo de la pirotecnia Zaragozana.

Tras aguantar el margen prudencial para saber si se podía llevar a cabo el montaje sin problema, Ayuntamiento y pirotecnia han acordado la suspensión, con lo que ni siquiera se ha llegado a iniciar el montaje.

Se trata de la segunda vez consecutiva que Zaragozana ve suspendido por la lluvia su disparo. El pasado año fue una de las afectadas en las mismas fechas, junto con Dragón y Pibierzo. Ahora se le buscará una nueva festividad. El año pasado, por ejemplo, Zaragozana disparó en junio, el domingo del Corpus.

Según los criterios que maneja Junta Central Fallera (JCF), a través del protocolo municipal de emergencias remitido a las comisiones, la mascletà puede suspenderse principalmente por alertas meteorológicas y por motivos de seguridad vinculados a esas condiciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este jueves en la Comunitat Valenciana por precipitaciones con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en 12 horas en la práctica totalidad de la autonomía. El aviso únicamente excluye el sur de la provincia de Alicante.

En concreto, la alerta estará activa para el litoral norte de Alicante e interior y litoral norte y sur de Valencia de las 4 horas del jueves 5 de marzo, hasta las 21 horas del mismo día. En la provincia de Castellón se activará en la franja entre las 7 de la mañana del juves hasta la medianoche el nivel amarillo. Aemet avisa de que los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y barro.

Las restricciones

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones en los actos falleros, que se encuadra en un protocolo municipal de emergencias que fija umbrales y decisiones automáticas en función de los avisos oficiales. Si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

Pero muchas pirotecnias están preparadas para disparar con lluvia, siempre que sea débil o moderada y que no comprometa la seguridad. Así que protegen el material, ajustan el montaje y, llegado el caso, adaptan el diseño del disparo para minimizar riesgos.