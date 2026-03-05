Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VÍDEO - Las Falleras Mayores de València, como nunca te las imaginaste. Trailer del Extra de Fallas de Levante-EMV

El sábado 7 de marzo llega a los quioscos la revista, pero está acompañado en la web y redes sociales de numerosos recursos audiovisuales

VÍDEO - La primera película de las falleras mayores y las cortes de honor en Egipto

Esteban San Canuto

Moisés Domínguez

Esteban San Canuto

València

El sábado, 7 de marzo, llega el Extra de Fallas de Levante-EMV. Y con él, y dentro de sus múltiples secciones, la más esperada siempre son los reportajes que se hace a falleras mayores y cortes de honor como embajadoras de la fiesta.

Pero los recursos multimedia permiten también mostrar lo vivido con recursos en red y audiovisuales. Por eso, este es el primer videocip con imágenes del viaje de Carmen Prades y Marta Mercader a Egipto. Con tip de su paso por las pirámides, en el bellevue sobre el que hacer la portada, el Gran Museo Egipció, en el Valle de las Ballenas o en el oasis de Wadi El Ryaan .

El desplazamiento permitió componer imágenes nunca imaginables. Dos falleras mayores de València en mitad del desierto, o contemplando el complejo funerario de Tutankamón, entre otras muchas vistas simplemente inimaginables.

El Extra de Fallas estará en el quiosco el 7 de marzo, gratis con el ejemplar del diaro.

No son los viajes de embajadoras el único componente de la edición, y menos este año que aún está más repartido. En su interior encontrarás muchas lecturas para divertirte, aprender o incluso recordar, puesto que son muchos los adictos que se la guardan para releerla tranquilamente después de Fallas.

VÍDEO - Las Falleras Mayores de València, como nunca te las imaginaste. Trailer del Extra de Fallas de Levante-EMV

¿Qué pasa con las mascletàs suspendidas?

Las fallas se sumen en la incertidumbre ante un posible fin de semana lluvioso: carpas, paellas, verbenas...

La lluvia paraliza las Fallas 2026, incluida la salida de piezas a la calle

Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

El 92,8 por ciento de los asistentes a Fallas asegura que no conduce si ha consumido alcohol
