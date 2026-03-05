VÍDEO - Las Falleras Mayores de València, como nunca te las imaginaste. Trailer del Extra de Fallas de Levante-EMV

El sábado, 7 de marzo, llega el Extra de Fallas de Levante-EMV. Y con él, y dentro de sus múltiples secciones, la más esperada siempre son los reportajes que se hace a falleras mayores y cortes de honor como embajadoras de la fiesta.

Pero los recursos multimedia permiten también mostrar lo vivido con recursos en red y audiovisuales. Por eso, este es el primer videocip con imágenes del viaje de Carmen Prades y Marta Mercader a Egipto. Con tip de su paso por las pirámides, en el bellevue sobre el que hacer la portada, el Gran Museo Egipció, en el Valle de las Ballenas o en el oasis de Wadi El Ryaan .

El desplazamiento permitió componer imágenes nunca imaginables. Dos falleras mayores de València en mitad del desierto, o contemplando el complejo funerario de Tutankamón, entre otras muchas vistas simplemente inimaginables.

El Extra de Fallas estará en el quiosco el 7 de marzo, gratis con el ejemplar del diaro.

Noticias relacionadas

No son los viajes de embajadoras el único componente de la edición, y menos este año que aún está más repartido. En su interior encontrarás muchas lecturas para divertirte, aprender o incluso recordar, puesto que son muchos los adictos que se la guardan para releerla tranquilamente después de Fallas.