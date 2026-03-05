Las 'zonas cero' de la fiesta fallera llegan a las calles: comienza la instalación de las carpas en València

Cuando empieza a oler a azahar es la señal inequívoca de que ha llegado la primavera. Bien es cierto que las mangas cortas de las camisetas suelen dar una pista de que la nueva estación está a la vuelta de la esquina, eso si no hay una borrasca con nombre de mujer que lo impida y obligue a sacar de nuevo el plumífero o el chubasquero. En esta línea, cuando uno ve las estructuras de hierro de las carpas tomando las calles de València, entonces es cuando se da cuenta de que la ciudad se dirige directa e irremediablemente a las Fallas.

Pues ese momento ha llegado. Este miércoles 4 de marzo ha comenzado el montaje de las 29 carpas falleras "menos molestas", es decir, aquellas que no interrumpen el tráfico rodado en la ciudad y que se instalan en lugares como jardines, zonas peatonales y solares. Las demás, que se acogen a la autorización general, empezarán a montar sus estructuras el próximo día 6 de marzo. Aunque tal como publicó Levante-EMV hubo una comisión aún más tempranera, la del barrio de Beteró, que este martes ya había iniciado su instalación.

En pleno montaje de las carpas falleras / Marina Falcó

Barras de metal, lonas kilométricas, montones de tablones de madera y cientos de personas trabajando en el montaje de las 'zonas cero' de la fiesta por antonomasia es el pistoletazo de salida de la juerga fallera. No en vano es dentro de estas grandes cubiertas donde los miembros de las comisiones celebran sus saraos privados en los días grandes de las Fallas.

De toda España

Para llevar adelante la labor titánica de montar las más de 280 carpas autorizadas en la ciudad de València y sus pedanías llegan trabajadores de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y el resto de España. De hecho, los encargados del montaje de una de las comisiones de la Sección Especial, la Falla Exposición - Micer Mascó, han venido desde Vinarós. Cuatro camiones, cuatro furgonetas y más de 20 personas en total se han desplazado desde el norte de Castellón para trabajar a destajo en estos días.

La carpa de la Falla Exposición - Micer Mascó tiene 50 metros de largo por 15 de ancho / Marina Falcó

George Croitoru es responsable de uno de los equipos de montaje de la empresa Carpas Maestrat y coordina la instalación de la carpa de esta falla que ganó el primer premio de la Sección Especial en el año 2023. "En total invertiremos un día y medio en montar el entoldado, la tarima de madera, las luces, los espacios anexos, las telas que revestirán el interior y toda la infraestructura de esta carpa que mide 15 metros de ancho por 50 de largo", explica Croitoru a este periódico. Un trabajo a contrarreloj, pero no solo en la instalación, si no también en el desmontaje del día 19 por la noche.

Este año, la cubierta de Exposición promete ser toda una virguería en cuestión de equipación y montaje puesto que contará con una zona chill-out anexa a la carpa. Pero colocarlo todo en el sitio requiere de habilidad y saber hacer puesto que es necesaria realizar un montaje de nivelación del suelo para que el parqué quede perfectamente horizontal. "Hay muchos detalles que cuidar en cada una de las instalaciones", añade Croitoru, quien remarca que estos días son de "un trabajo muy intenso en los que cualquier pequeño problema aunque sea un atasco, supone un trastorno importante en el calendario de montaje" que en total superarán la docena en esta temporada fallera.

Más de 25 años viniendo de Córdoba

En esta misma línea, la de trabajar a destajo, se encuentra Juan Montilla de Cordobesa de Carpas, empresa que como su nombre indica, vienen de esta capital andaluza a València para instalar los techados de unas once carpas en la ciudad, aunque ya han montado algunas en otros municipios de la provincia como Meliana y la Pobla de Vallbona.

"Llevamos más de 25 años viniendo a trabajar a València y cada año supone un reto", explica. Las limitaciones de montaje y de recogida provocan que el trabajo se concentre en muy pocos días lo que supone un estrés añadido al trabajo físico.

En este caso, los trabajadores llegados desde Córdoba han alquilado una nave en Llíria para almacenar todo el material que necesitan para los montajes y pernoctan en un hotel de El Puig, "trabajamos sin parar pero es una de nuestras épocas fuertes".

Montaje de la carpa de General Pando-Serrano Flores / Marina Falcó

Quienes no necesitan buscar alojamiento y tienen ventaja porque 'juegan en casa' son los trabajadores de Carpas Valencia que tienen su almacén en Catarroja. Este miércoles montaban la instalación de la Falla General Pando - Serrano Flores cuya carpa está en una zona de aparcamiento delimitado de la calle Suècia. Este año tienen previsto instalar en total más de 70 contando las que ya han instalado en fallas de pueblos como Buñol o Xirivella. Y aunque la comodidad de la cercanía es, desde luego una ventaja, la premura de los plazos también la acusan. "Es una labor muy pesada que hay que hacer en tiempo récord", contaba uno de los montadores.

A vueltas con el calendario

No se puede decir que el calendario sea caprichoso, por aquello de que es cíclico, pero las fechas en las que se establecen los montajes de carpas y cortes de calles siempre traen polémica. Y es que pese al argumento repetido hasta la saciedad por quienes parecen no comprender que la vida en València sigue pese a las Fallas de que "si no te gustan, vete de la ciudad" esto no es posible para la enorme mayoría de residentes.

Este año, el calendario es exactamente igual que el del año 2020 con la plantà cayendo en domingo día 15 de marzo y el montaje de carpas el día 4. Con estos plazos lo que sucede es que la distancia entre las prefallas (que empiezan este fin de semana del 6,7 y 8) y los días grandes de fiesta (del 15 en adelante) dejan cuatro días con las carpas montadas, sin actividad y con sus consecuentes calles cortadas sin que se haga uso de los espacios.

En este sentido, el concejal de Compromís Pere Fuset ha acusado al actual equipo de Gobierno de "dañar la convivencia y la propia imagen de las Fallas” después de avanzar la instalación de carpas al 4 de marzo en 2026.

Señal de prohibido aparcar por el montaje de las carpas de este año / Marina Falcó

El edil valencianista ha recordado que en 2020, la Mesa de Diálogo del Bando Fallero se consensuó un acuerdo con el apoyo casi unánime del colectivo fallero, las asociaciones vecinales y el comercio para retrasar la afectación permanente al tráfico hasta el 12 de marzo.

“Aquel consenso demostraba que era posible celebrar actividades el fin de semana previo sin mantener durante días centenares de cortes continuados e innecesarios”, ha explicado Fuset. El expresidente de Junta Central Fallera recuerda que “la inmensa mayoría del mundo fallero, que votó a favor del acuerdo junto al resto del vecindario, entendió que cuando las prefallas están tan distantes en los días de fiesta es innecesario tensar la cuerda con dos semanas y media de carpas en las calles”.