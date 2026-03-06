Programa de Fallas del 6 de marzo: encendido de luces, mascletà, castillo y "albaes"

Hoy es uno de los días importantes del programa a escala de comisión, puesto que son incontables las que celebrarán las cenas de falleros de honor o de las falleras mayores, causa principal de que las carpas se adelanten en el tiempo y especialmente este año.

Pero el programa contiene muchos más actos, incluyendo los de carácter público y agenda. Son estos:

Viernes 6 de marzo

Instalación de las carpas en cualquier calle que haya sido autorizada

12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.

13 h. En el Salón de Cristal del Ayuntamiento, recepción a las falleras Erasmus de la UPV

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)

15 h- En la antigua Estación del Grao, Fiesta Logística de València

19.30 h. En el Museu de la Ciutat, presentación de la revista Lletrafaller.

19.30 h. Encendido de luces Cuba-Puerto Rico

20 h. Encendido de luces de Sueca-Literato Azorín

20.30 h. Encendido de luces de Cuba-Literato Azorín

(Desde las 30 horas, visita del jurado del Concurso de Calles iluminadas A)

20 h. En Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, entrega de las insignias de Ecovidrio a los delegados sostenibles.

21 h. en adelante. Nit d’Albaes en las fallas de Xirivella. Orden: Mont de Pietat, Doctor Gómez Ferrer, Sant Joan, Sant Antoni, València-Teodoro Llorente y Mestre Serrano-Alacant.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)

De madrugada se conocerá el veredicto de Calles Iluminadas