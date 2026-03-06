Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de Fallas del 6 de marzo: encendido de luces, mascletà, castillo y "albaes"

Las carpas abren para la celebración de actos de las comisiones

La actividad se activa de cara al fin de semana

La actividad se activa de cara al fin de semana

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Hoy es uno de los días importantes del programa a escala de comisión, puesto que son incontables las que celebrarán las cenas de falleros de honor o de las falleras mayores, causa principal de que las carpas se adelanten en el tiempo y especialmente este año.

Pero el programa contiene muchos más actos, incluyendo los de carácter público y agenda. Son estos:

Viernes 6 de marzo

  • Instalación de las carpas en cualquier calle que haya sido autorizada

12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.

13 h. En el Salón de Cristal del Ayuntamiento, recepción a las falleras Erasmus de la UPV

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)

15 h- En la antigua Estación del Grao, Fiesta Logística de València

19.30 h. En el Museu de la Ciutat, presentación de la revista Lletrafaller.

19.30 h. Encendido de luces Cuba-Puerto Rico

20 h. Encendido de luces de Sueca-Literato Azorín

20.30 h. Encendido de luces de Cuba-Literato Azorín

(Desde las 30 horas, visita del jurado del Concurso de Calles iluminadas A)

20 h. En Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, entrega de las insignias de Ecovidrio a los delegados sostenibles.

21 h. en adelante. Nit d’Albaes en las fallas de Xirivella. Orden: Mont de Pietat, Doctor Gómez Ferrer, Sant Joan, Sant Antoni, València-Teodoro Llorente y Mestre Serrano-Alacant.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)






