Programa de Fallas del 6 de marzo: encendido de luces, mascletà, castillo y "albaes"
Las carpas abren para la celebración de actos de las comisiones
Hoy es uno de los días importantes del programa a escala de comisión, puesto que son incontables las que celebrarán las cenas de falleros de honor o de las falleras mayores, causa principal de que las carpas se adelanten en el tiempo y especialmente este año.
Pero el programa contiene muchos más actos, incluyendo los de carácter público y agenda. Son estos:
Viernes 6 de marzo
- Instalación de las carpas en cualquier calle que haya sido autorizada
12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.
13 h. En el Salón de Cristal del Ayuntamiento, recepción a las falleras Erasmus de la UPV
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)
15 h- En la antigua Estación del Grao, Fiesta Logística de València
19.30 h. En el Museu de la Ciutat, presentación de la revista Lletrafaller.
19.30 h. Encendido de luces Cuba-Puerto Rico
20 h. Encendido de luces de Sueca-Literato Azorín
20.30 h. Encendido de luces de Cuba-Literato Azorín
(Desde las 30 horas, visita del jurado del Concurso de Calles iluminadas A)
20 h. En Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, entrega de las insignias de Ecovidrio a los delegados sostenibles.
21 h. en adelante. Nit d’Albaes en las fallas de Xirivella. Orden: Mont de Pietat, Doctor Gómez Ferrer, Sant Joan, Sant Antoni, València-Teodoro Llorente y Mestre Serrano-Alacant.
23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Pibierzo)
De madrugada se conocerá el veredicto de Calles Iluminadas
