Cuba-Puerto Rico inaugura las luces de las Fallas de València 2026 en su categoría reina

Duele al decirlo: "el concurso de calles iluminadas no es lo que era años atrás". Pero alivia terminarlo: "afortunadamente". Porque la oferta luminosa de Russafa es más que suficiente como para acercarse a verla y paar un buen rato. Y si se le añade la visita a las dos fallas de Especial, mejor. Pero los actos de encendido tienen ahora menos factor de riesgo. Se había desbordado y desbaratado en la pasada década y las aglomeraciones humanas amenazaban con un problema de auténtico orden público. Ahora, gente sigue yendo, pero no es la locura de antaño. Quitándole volumen a los montajes y evitando los elementos musicales, el ambiente y el lleno alarma menos. Y en este curso, las malas condiciones meteorológicas han supuesto además que el acto de "encesa" haya sido con una asistencia abundante, pero lejos de aquellas aglomeraciones de antaño. Hay tiempo y sitio para todos.

Aspecto de las guirnaldas de la "Falla de la Llum" / Francisco Calabuig

Que jamás se entenderá la ansiedad por correr riesgos cuando estarán encendidas durante más de dos semanas. Porque igual que el calendario de carpas y de verbenas Prefallas se adelanta, el de las luces también. Es de perogrullo.

El contrato más largo de la historia de las Fallas

Cuba-Puerto Rico ha sido la primera en encender "ShowLlum", con la que persuge una nueva victoria, que sería la séptima consecutiva. Para ello se presenta con Ximénez, su artista lumínico de toda la vida y que es la relación contractual más larga de la historia de las Fallas: 54 años y además seguidos, llevan juntos.

El proyecto es un juego de palabras entre los showroom de la firma de Puente Genil y el propio apodo de la comisión, conocida como "La Falla de la Llum".