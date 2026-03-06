Cuba-Puerto Rico inaugura las luces de las Fallas de València 2026 en su categoría reina
Las tres comisiones de Russafa celebran consecutivamente la puesta en marcha de sus iluminaciones
Duele al decirlo: "el concurso de calles iluminadas no es lo que era años atrás". Pero alivia terminarlo: "afortunadamente". Porque la oferta luminosa de Russafa es más que suficiente como para acercarse a verla y paar un buen rato. Y si se le añade la visita a las dos fallas de Especial, mejor. Pero los actos de encendido tienen ahora menos factor de riesgo. Se había desbordado y desbaratado en la pasada década y las aglomeraciones humanas amenazaban con un problema de auténtico orden público. Ahora, gente sigue yendo, pero no es la locura de antaño. Quitándole volumen a los montajes y evitando los elementos musicales, el ambiente y el lleno alarma menos. Y en este curso, las malas condiciones meteorológicas han supuesto además que el acto de "encesa" haya sido con una asistencia abundante, pero lejos de aquellas aglomeraciones de antaño. Hay tiempo y sitio para todos.
Que jamás se entenderá la ansiedad por correr riesgos cuando estarán encendidas durante más de dos semanas. Porque igual que el calendario de carpas y de verbenas Prefallas se adelanta, el de las luces también. Es de perogrullo.
El contrato más largo de la historia de las Fallas
Cuba-Puerto Rico ha sido la primera en encender "ShowLlum", con la que persuge una nueva victoria, que sería la séptima consecutiva. Para ello se presenta con Ximénez, su artista lumínico de toda la vida y que es la relación contractual más larga de la historia de las Fallas: 54 años y además seguidos, llevan juntos.
El proyecto es un juego de palabras entre los showroom de la firma de Puente Genil y el propio apodo de la comisión, conocida como "La Falla de la Llum".
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere