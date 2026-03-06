Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doctor Olóriz prepara un homenaje especial a San José por el 75 aniversario de su Ofrenda

El acto es un clásico con el que empieza el programa del 19 de marzo

La Ofrenda cumple tres cuartos de siglo

La Ofrenda cumple tres cuartos de siglo / RLV

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El 19 de marzo empieza temprano en un lugar de la ciudad de València: el Puente de San José. Porque, desde hace ahora tres cuartos de siglo, una comisión se preocupa por el "pariente pobre" de la fiesta. A pesar de ser el patrón de la misma -en su tiempo se las conocía como "Fallas de San José"- el carpintero está opacado, en materia religiosa, por la Virgen de los Desamparados, después de dos días de masiva Ofrenda. SIn embargo, la comisión de Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero, "copropietaria" del puente, sí que tuvo hace 75 años la idea de poner en valor su figura con una ofrenda de flores, que ahora llega a su efemérides y la pondrá en valor con una edición especial del mismo.

Temprano por la mañana, la comisión y la comitiva oficial celebra un desayuno en la carpa, entrega el premio Miguel Esteban y se dirige al puente. El acto es bastante sencillo, aunque con su punto logístico, puesto que hay que subir a una escalera para depositar flores en la repisa de la imagen.

Primera referencia al acto

Primera referencia al acto / RLV

Un monumento nacido del mundo fallero

El origen de esta efeméride se remonta a comienzos de los años cincuenta, cuando el mundo fallero reclamaba un reconocimiento oficial a Sant Josep como patrón. La iniciativa fue impulsada por la comisión Doctor Olóriz y su presidente entonces, Manuel Lahuerta i Grancha, miembro destacado de Junta Central Fallera. El resultado fue la creación de un monumento regalado a la ciudad, encargado al escultor valenciano Octavio Vicent y Cortina, Premio Nacional de Escultura, y elaborado en mármol blanco nacional. Autor de algunas fallas históricas como la de Dalí o la del Coloso de Rodas, las crónicas lo describen en aquel momento como el "joven escultor".

La estatua, de cuerpo entero, representa a Sant Josep Artesano junto al Niño Jesús en el banco de carpintero y fue sufragada mayoritariamente por el mundo fallero mediante aportaciones colectivas. La inscripción “Las Fallas a su Santo Patrón” resume el espíritu de aquella iniciativa, que desde entonces los vecinos de Marxalenes sienten como propia.

Las flores suelen permanecer durante varios días en la repisa como recuerdo de un último día de fiesta, que siempre se hace dura por lo que supone de anuncio del final de la fiesta.

Un acto con gran respaldo institucional

El monumento fue inaugurado el 19 de marzo de 1951 en un acto solemne presidido por el entonces ministro de Educación Nacional y la Fallera Mayor de València, con la bendición del arzobispo Marcelino Olaechea. Desde entonces, la ofrenda se celebra cada año sin interrupción, lo que supone 75 ediciones consecutivas.

Cada edición reúne a cientos de personas y cuenta con la participación de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor, representantes de casas regionales y miembros de la Junta Central Fallera. El programa incluye una tradicional xocolatà, pasacalle hasta el puente, ofrenda floral y la interpretación del Himno Regional. La comisión reafirma así su compromiso de preservar esta tradición como legado histórico de la ciudad.

