Público local y el Día del Padre impulsarán la facturación hostelera en las Fallas de València este año

El sector hostelero encara las Fallas con perspectivas de crecimiento moderado y una demanda más concentrada en fechas clave. El 47,8% de los establecimientos prevé mejorar su actividad respecto a 2025, mientras que un 39,1% estima que mantendrá niveles similares y un 13% anticipa un retroceso, según datos ofrecidos por la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de València.

El clima y el calendario jugarán un papel determinante en este sentido. Según la coordinadora, el fin de semana del 14 y 15 concentrará el mayor volumen de negocio para el 76,2% de los locales, principalmente de las zonas más céntricas, de mayor actividad fallera y con fallas de sección especial, concentrando el grueso de reservas tanto en comidas como en cenas. A ello se sumará el día 19, jornada en la que también se espera un repunte significativo de reservas con motivo de la celebración del Día del Padre, lo que reforzará la facturación en la recta final de la semana festiva.

Desde el punto de vista económico, la actividad no será homogénea durante todo el ciclo fallero -asegura-, ya que el comportamiento del consumo será diferente. "El resto de la semana fallera estará marcado por una demanda más espontánea y menos planificada, con un consumo más orientado al producto rápido, bocadillos, tapas y comida para llevar, y menor volumen de reservas. Este patrón favorece una mayor rotación de público en los locales de hostelería, aunque reduce la previsión anticipada de ocupación de público y el ticket medio por persona".

Público principalmente local

Según la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de València, las Fallas de este año estarán caracterizadas por un público mayoritariamente local. Los hosteleros prevén que la mayor parte de los clientes procedan de la propia ciudad y de otros municipios de la provincia de Valencia.

No obstante, dos de cada tres establecimientos confían en recibir también público internacional, aunque sin alcanzar los niveles de grandes picos turísticos de los años anteriores, coincidiendo los días grandes en fin de semana. En la mayoría de los casos, serán familiares o amigos de estudiantes Erasmus y de ciudadanos extranjeros que viven en València, por lo que buena parte de estas visitas llegarán a través de residentes en la ciudad más que del turismo convencional.

Este perfil de visitante suele alojarse en viviendas particulares, lo que puede reducir parte del gasto en restauración frente al turista que se aloja en hoteles y concentra más consumo en bares y restaurantes.