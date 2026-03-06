El Extra de Fallas de Levante-EMV se estrena a lo grande en el balcón municipal

El viernes de Prefallas es siempre el momento para presentar el Extra de Fallas de Levante-EMV. Y sobre todo, para que autoridades y falleras mayores y cortes de honor sean los primeros en recibirlo y descubrir, unas horas antes, el contenido. Las representantes de la fiesta saben que es un momento muy esperado y, de hecho, en los días previos, la pregunta era recurrente: "¿Cuando nos lo vas a entregar?", "¡Qué ganas tenemos!". Lo que, por cierto, aumenta la responsabilidad.

Es lo bueno que tiene de haber hecho de la marca Extra de Fallas algo propio.

No diga "Extra de Fallas de Levante-EMV". Diga "Extra de Fallas". Sin más.

Hablan de él desde el momento en que salen elegidas. Ya en las entrevistas tras el Roig Arena empieza a flotar en el ambiente. Porque tras ser elegidas, saben que van a tener Exaltación, Crida, muchos actos únicos... y el reportaje del Extra de Fallas de Levante-EMV, que va mucho más allá de una edición impresa, que también. Tiene también aventura, convivencia, sentirse importantes.

El Extra de Fallas de Levante-EMV llega al balcón del Ayuntamiento / Germán Caballero

Llegó el momento y tuvieron un primer acercamiento. Falleras mayores, con su reportaje; cortes de honor, con el suyo. Carmen Prades, Marta Mercader y María José Catalá fueron los primeros que lo abrieron.

Es una experiencia muy importante

La alcaldesa es una firme defensora de los viajes de embajadoras. "Por la importancia que tienen y por el papel que desempeñan. Y además, también por ellas mismas, porque supone una convivencia antes de empezar los días grandes que es muy importante para ellas. Son unos reportajes muy importantes".

Y en este caso, además, también fue el Ayuntamiento quien concertó una cita con la Xunta de Galicia para una visita institucional, que fue amplificado en los medios de comunicación y el el propio gobierno autonómico, tras la visita al Conselleiro de Cultura, José López Campos, completada también con otra al Ayuntamiento de Santiago.

¿Y el año que viene, qué haréis?

El Extra de Fallas es una de esas cuestiones que ponen de acuerdo a la clase política municipal: a todos les gusta y todos alaban el esfuerzo editorial de Levante-EMV. Todo fueron elogios y no fueron pocas las preguntas en un mismo sentido: "Y el año que viene, ¿qué haréis?". Más aún este año "porque el listón que habéis puesto este año va a ser difícil de superar". O quizá no. Porque Egipto ha sido una apuesta espectacular, pero aún queda mundo por descubrir y por llevar la palabra Fallas.

Levante-EMV se preocupó también porque no le faltaran ejemplares a los responsables de la Junta Central Fallera: Prensa, Protocolo y Directiva, así como a los compañeros de los medios de comunicación.

Y este sábado, en los quioscos

Y hoy, sábado, está a la venta en los quioscos como primera tanda. Lo idea, porque los ejemplares "vuelan", es reservarlo en el quiosco. Podrás contemplar una publicación única en su género.

Las falleras inantiles no podían apartar la mirada del Extra. / Germán Caballero

Los reportajes causaron sensación en el balcón. / Germán Caballero