Las Fallas de València 2026 ya exhiben sus calles iluminadas
A falta de la inauguración de las cuatro participantes en la Categoría A, las demarcaciones ya lucen sus adornos de luz
La ciudad de València ya luce iluminada, después de que las comisiones hayan procedido al encendido de los arcos artísticos para las Fallas 2026. No hay comisión que no tenga, por lo menos, algunos arcos de luz. Entre ellas, una parte participa en el concurso de la Junta Central Fallera. Articulado en dos categorías, la A es la que deja pendiente su "descoberta" para el viernes por la tarde. Las demás, incluyendo la Categoría B, ya exhiben las creaciones.
El jurado ha visitado las demarcaciones durante tres días y dará a conocer el veredicto la noche del viernes al sábado, coincidiendo con el resultado de la categoría reina.
Defiende el primer premio de la sección B la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera, que presenta un montaje de la firma Porgesa de Puente Genil, incluyendo un escudo de la comisión realizado con un material de última generación que solo se ve también en Sueca-Literato Azorín.
En esta sección se pueden ver montajes de gran calidad, que forman parte de su particular ruta.
Categoría A de las Calles Iluminadas
Horario de primer encendido el viernes 6
20 h. Sueca-Literato Azorín
20.30 h. Cuba-Literato Azorín
Sábado 20.30 h. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite (solo encenderá para el jurado)
Fallas de la Categoría B (ordenadas por recorrido)
Están encendidas desde el míercoles, 4
Pintor Segrelles
Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma
Archiduque Carlos-Musico Gomis
Pío XI-Fontanars
Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad
Cra. Malilla-Isla Cabrera
Hellín-Pedro de Luna
Barrio Quint-Pizarro
Reino de València-Císcar
Císcar-Burriana
Cádiz-Los Centelles
Dr. Serrano-Carlos Cervera
Isabel la Católica-Cirilo Amorós
Conde Salvatierra-Cirilo Amorós
Vicente Sancho Tello-Chile
Lo Rat Penat
Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
Hierros-Juan Bautista Perales
Ingeniero Manuel Soto-Av. Francia
Vidal de Canelles-Sánchez Coello
Río Tajo-Cavite
Barón de San Petrillo-Leonor Jovani
Gayano Lluch
