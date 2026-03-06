Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas de València 2026 ya exhiben sus calles iluminadas

A falta de la inauguración de las cuatro participantes en la Categoría A, las demarcaciones ya lucen sus adornos de luz

Calles iluminadas en las Fallas de València 2026: Sección B

Calles iluminadas en las Fallas de València 2026: Sección B

Doctor Serrano-Carlos Cervera /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La ciudad de València ya luce iluminada, después de que las comisiones hayan procedido al encendido de los arcos artísticos para las Fallas 2026. No hay comisión que no tenga, por lo menos, algunos arcos de luz. Entre ellas, una parte participa en el concurso de la Junta Central Fallera. Articulado en dos categorías, la A es la que deja pendiente su "descoberta" para el viernes por la tarde. Las demás, incluyendo la Categoría B, ya exhiben las creaciones.

El jurado ha visitado las demarcaciones durante tres días y dará a conocer el veredicto la noche del viernes al sábado, coincidiendo con el resultado de la categoría reina.

Defiende el primer premio de la sección B la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera, que presenta un montaje de la firma Porgesa de Puente Genil, incluyendo un escudo de la comisión realizado con un material de última generación que solo se ve también en Sueca-Literato Azorín.

En esta sección se pueden ver montajes de gran calidad, que forman parte de su particular ruta.

Categoría A de las Calles Iluminadas

Horario de primer encendido el viernes 6

19.30 h. Cuba-Puerto Rico

20 h. Sueca-Literato Azorín

20.30 h. Cuba-Literato Azorín

Sábado 20.30 h. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite (solo encenderá para el jurado)

Fallas de la Categoría B (ordenadas por recorrido)

Están encendidas desde el míercoles, 4

Pintor Segrelles

Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma

Archiduque Carlos-Musico Gomis

Pío XI-Fontanars

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad

Cra. Malilla-Isla Cabrera

Hellín-Pedro de Luna

Barrio Quint-Pizarro

Reino de València-Císcar

Císcar-Burriana

Cádiz-Los Centelles

Dr. Serrano-Carlos Cervera

Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Vicente Sancho Tello-Chile

Lo Rat Penat

Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

Hierros-Juan Bautista Perales

Ingeniero Manuel Soto-Av. Francia

Vidal de Canelles-Sánchez Coello

Río Tajo-Cavite

Barón de San Petrillo-Leonor Jovani

Gayano Lluch

  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  4. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  5. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  8. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere

