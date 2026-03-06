Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en Valencia

Parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvà y Albacete se vino abajo poco antes de las ocho y media

Una unidad del SAMU en una imagen de archivo.

Una unidad del SAMU en una imagen de archivo. / Europa Press

M. Domínguez/JR

València

Una mujer ha resultado herida leve tras desplomarse las luces de una falla en València. Tal y como ha avanzado La Ser, parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvà y Albacete se vino abajo poco antes de las ocho y media de la mañana de este viernes por causas que se desconocen.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

