Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en Valencia

Una mujer ha resultado herida leve tras desplomarse las luces de una falla en València. Tal y como ha avanzado La Ser, parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvà y Albacete se vino abajo poco antes de las ocho y media de la mañana de este viernes por causas que se desconocen.

Información en elaboración

