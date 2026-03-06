Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en Valencia
Parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvà y Albacete se vino abajo poco antes de las ocho y media
M. Domínguez/JR
Una mujer ha resultado herida leve tras desplomarse las luces de una falla en València. Tal y como ha avanzado La Ser, parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvà y Albacete se vino abajo poco antes de las ocho y media de la mañana de este viernes por causas que se desconocen.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere