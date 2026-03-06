‘Hi ha una part de les Falles que no fa soroll, però sona’, la nueva campaña de Cervezas Turia

Manos que cosen, que ajustan el fajín, que fríen buñuelos o que afinan la dolçaina… Antes de que suene la pólvora, de que ardan los monumentos y de que la ciudad se llene de música y fiesta, hay miles de pequeños gestos que ya trabajan para hacer posibles las Fallas. Con esta idea como punto de partida, Cervezas Turia presenta su nueva campaña ‘Hi ha una part de les Falles que no fa soroll, però sona’, una oda a todas aquellas personas y oficios que hacen que la fiesta más emblemática de la ciudad ocurra.

La pieza parte de una idea clara: las Fallas no son solo lo que se ve —la mascletà, la ofrenda, los trajes o el fuego—, sino también todo el trabajo silencioso que no se escucha entre el bullicio de las fiestas y que, sin embargo, es imprescindible. Un esfuerzo colectivo que comienza mucho antes de que empiece la celebración y que se sostiene gracias a las manos de cientos de personas que, desde distintos oficios y ámbitos, contribuyen a mantener viva la tradición fallera.

Para dar vida a esta historia, la campaña ha contado como protagonistas con algunas de las personas que, en su día a día, desempeñan algunos de los oficios y tradiciones que forman parte esencial de las Fallas. Entre ellos, la buñolera valenciana Amparo Bonet, de Bunyols Bienve, el orfebre Paco Artola, el grupo de Balls Populars Les Folies de Carcaixent, la fallera y peluquera Paula Albert y el dolçainer Pau Alcon. Un reconocimiento a quienes, lejos de los focos, hacen posible que cada año la ciudad vuelva a decir: Fem Falla.

La banda sonora rinde homenaje a les albaes de l’Horta. El estudio valenciano Banjo Soundscapes ha adaptado la melodía de esta música tradicional para reforzar el carácter cultural y folclórico de la campaña. Interpretada y grabada con dolçaina y tabalets para la ocasión, la pieza se combina con diseño sonoro y atmósferas electrónicas, creando un paisaje sonoro que evoca la emoción de las Fallas.

‘Hi ha una part de les Falles que no fa soroll, però sona’ es una idea original de la agencia valenciana Signne Creative House, y ha sido producida por Jakiens Production House, bajo la dirección de ORO (Iker Lemos) La pieza podrá verse a partir de hoy y durante todo el mes de marzo en medios digitales, redes sociales y plataformas de televisión conectada.

Sobre Cervezas Turia

Original de 1935, Cervezas Turia fue el proyecto compartido de varios emprendedores. La gran acogida y éxito de la marca entre los consumidores desembocó en la creación de una amplia gama de cervezas, entre las que destacó Turia Märzen, la única que pasó de generación en generación por sus ingredientes únicos y gusto inigualable. En 2025, la marca amplió su gama con el lanzamiento de Turia 0,0 y la recuperación de Turia Stark, una cerveza rubia, fresca y con carácter que regresa para volver a acompañar los momentos del día a día.

Desde hace años, Turia colabora con distintas fallas de la ciudad de València, además de organizar eventos propios con motivo de la festividad, como Encesa Turia, una fiesta de música electrónica y artes digitales para celebrar el inicio de las Fallas y que este año llega a su sexta edición. Con el patrocinio de las Fallas, Turia refuerza su compromiso con la identidad y las tradiciones valencianas, sumándose a otras iniciativas que han marcado su trayectoria en el ámbito cultural y gastronómico, terrenos naturales para la marca a través de los cuales celebra la esencia de València y la conexión con su gente, su gastronomía y su música.

Más información en www.cervezaturia.es