Dos horas de taxi gratis los días grandes de Fallas: los taxistas hacen huelga "a la japonesa"

Nueva huelga de taxis en València. Los conductores han convocado protestas en los días grandes de Fallas, pero con una novedad: en lugar de programar paros, han decidido hacer servicios gratuitos durante dos horas los dos días de mayor actividad de las Fallas 2026.

El gremio del taxi ha lanzado un comunicado en el que, bajo la premisa "El taxi sufre por su futuro, pero decide no castigar al usuario en Fallas y Magdalena, el taxi hará huelga a la japonesa", los taxistas valencianos pretenden mostrar su rechazo al decreto-ley que prepara la Generalitat para regular la convivencia entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC). La medida se ha anunciado a través de un escrito conjunto firmado por varias de las principales asociaciones del sector en la Comunitat Valenciana.

"Los usuarios no tienen por qué pagar la falta de compromiso de la Administración", exponen en las redes sociales de la Federación del Taxi de Valencia. Por ese motivo, en lugar de convocar paros, han apostado por demostrar la necesidad del servicio a sus clientes.

Taxi gratis dos horas

Como parte de esta protesta, el sector del taxi ha acordado reforzar el servicio y ofrecer trayectos gratuitos entre las 13:00 y las 15:00 horas el próximo 14 de marzo en València y Castellón, coincidiendo con los paros anunciados en Metrovalencia, y el 18 de marzo en València y Alicante, día en el que también están previstos paros en Metrovalencia y en el TRAM de Alicante.

Además de los viajes gratuitos, desde el sector pretenden iniciar una campaña de concienciación a los ciudadanos "del peligro de perder el taxi como servicio público".

Reivindicaciones de los taxistas

Los representantes del taxi en la Comunitat Valenciana exponen sus principales reivindicaciones en el comunicado:

1- "El Taxi no puede esperar mas tiempo a que se tomen medidas de choque (modificación normativa, medios de inspección, etc), ante la liberalización encubierta de las VTC en las zonas urbanas y la liberalización total de las VTC en las zonas interurbanas".

2- "El Taxi no puede admitir que se conceda una sola Autorización urbana de VTC, y menos sin hacer informes de necesidad y afectación al Tráfico y a los Servicios Públicos de Transporte en todos y cada uno de los Ayuntamientos afectados".

3- "El Taxi iniciará una campaña de protestas sin precedentes en toda la Comunitat Valenciana una vez pasadas las dos semanas de plazo que nos da el Conseller".

En el escrito, las asociaciones de taxistas concluyen: "¡Está en juego el futuro del servicio público del taxi! ¡Está en juego el futuro de 9.216 familias!".