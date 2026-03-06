Empieza el baile: sale a la calle la Sección Especial de las Fallas de València 2026

Tan solo un día de retraso y ya vuelve el ritual más esperado: las Fallas de 2026, las de Sección Especial, como avanzadilla, salen a la calle. A su destino final. Un año menos dos semanas, después de que las llamas se llevaran la de 2025, el ciclo de la vida de la fiesta vuelve. Y ésta pasa, primero que nada, por sacar piezas a la calle. Fundamentalmente, grandes bloques. Lo ideal es vaciar taller, escamparlo en las demarcaciones y disponerlos para que la base del monumento esté ya puesta o acercada para empezar la tirada de grúa, que aún tardará un poco.

Ser los primeros tiene su punto de mística. Y la verdad es que no hay una comisión, o un artista, que sea especialista en sacar góndolas antes de tiempo.

Y en este caso se notaba a la legua que los grandes bloques aparecían con más cobertura de plásticos y derrochando precinto. Todo en aras a que no entre ni una gota -o la menor candida de gotas posible, durante los días que perdure la posibilidad de lluvia, que tiene la mala costumbre de entrar por cualquier rendija.

El honor, casi simultáneamente, correspondió a dos comisiones. Exposición-Micer Mascó y Almirante Cadarso-Conde Altea.

Las primeras piezas de la falla Exposición ya están en la calle / Francisco Calabuig

Con ganas de volver arriba

Exposición llega con ganar de dar un susto al más pintado. Una vez le han cogido la medida a la categoría, y corrigiendo algún error del año pasado, Salva Banyuls y Néstor Ruiz presentan con "Meditem" y una muy buena dotación económica, dispuestos a recuperar la condición de candidato al primer premio. Ese que consiguió en 2023 y que rozó en 2024.

Con ganas de recuperar terreno

Almirante Cadarso-Conde Altea, por su parte, llega con otro objetivo: salir de una vez por todas del fondo del escalafón. La comisión de la Gran Vía ha teindo muchos vaivenes en su trayectoria en la máxima categoría, con grandes años y otros menos buenos, pero apoyados tanto por primeros premios de ingenio y gracia como por "ninots indultats" -que este año pelean contra la Plaza de Pilar-. Pero ahora llevan tres años difíciles. Aún no han conseguido digerir la ausencia de Manuel Algarra y eso que ahora tienen a un artista veterano, conocedor del oficio y las dimensiones, como es Paco Giner. El primero objetivo es eludir el último premio de los dos últimos años y mirar hacia arriba. El proyecto "Res en Excés" tiene formas suficientes como para remontar.

Bocetos de las Fallas de Sección Especial 2026 /

Tras estos desembarcos vespertinos, la siguiente fue el actual primer premio. David Sánchez Llongo preparó las piezas para ser el tercero en emplear el viernes para llevar fragmentos de Convento Jerusalén-Matemático Marzal. "Redimonis" está pensado con la misma fórmula de éxito del año pasado, en el que "Or", con Carmen Prades de fallera mayor, consiguió el primer premio cumpliendo el favoritismo. Son los enemigos a batir, pero el partido no ha hecho más que empezar.

El sábado continúa la actividad, con llegada de nuevas piezas a varias demarcaciones. A partir de ahora, ya no hay vuelta atrás y las diferentes calles y plazas serán escenario de un auténtico lujo para los sentidos.