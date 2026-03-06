José Coll, Orquesta Montecarlo... consulta los tardeos y verbenas del día 7 en las Fallas 2026
El Prefallas empieza con numerosas citas en las calles y las carpas
El Prefallas es un fenómeno instaurado hace años. El sábado previo a los días grandes, y con las zonas de actividades ya abiertas, acoge las primeras grandes fiestas populares.
Divididas entre tardeos y verbenas nocturnas, orquestas y Djs se afanan por satisfacer al público, sea fallero sea seguidor de los artistas, mientras las comisiones procuran rentabilizarlo con la gestión de las barras.
Este año, el Prefallas cae el 7 de marzo. Y llega con la amenaza de lluvia, que supone un auténtico quebradero de cabeza para las comisiones, sobre la celebración o no. Todo se irá determinando conforme pasen las jornadas.
De hecho, por ejemplo, Alemania-El Bachiller ha optado por trasladar su fiesta Ladrillos al día 14.
Esta es la lista de citas que han llegado a la redacción de Levante-EMV.
(Si quieres mandar tu programa de verbenas y actividades, manda un correo a levante.fiestas@epi.es)
Tardeos
Lope de Vega. En Bucle Covers
San Miguel-Vicente Iborra. Camelame "Tributo a Camela" y pretardeo con DJ Josa vs. DJ Crespo
Plaza de Patraix. DJ Ella Pincha Sola
Na Jordana. DJ Rubén Delgado
Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Banda Fullgas
Dr. Peset Aleixandrr-En Guillem Ferrer. Grupo Valera
Reino de València-San Valero. DJ Adan Wish
Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Pojazztres y La Banda de Tony
Marqués de Montortal-José Esteve. José Coll Remember The Music
Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande. DJ Fran Asucar con música latina
San Vicente-Marvá. DJ Kidrizzo
Poeta Altet-Benicarló. Codrouters en directo
Castielfabib-Marqués de San Juan. DJ Maho
San Vicente-Amparo Iturbi. Yambú
Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Pregón
Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil. The Verben Underground / DJ Dani Wallace
Poeta Alberola-Totana. DJonny Rocafull
Ctra. Escrivá-Cooperativa S. Fernando. Remember Techno con Torwho
Plaza de Segovia. La Bestia Party
Azcárraga-Fernando el Católico. Concierto de Los Roper + Javi Albert + Pedro Puig
Camino de Moncada-Pintor Jacomart. Raúl Platero, Rubén Esteve y Dani Ibáñez
Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno. DJ Jaime Martínez
Barraca-Columbretes. DJLlori
Manuel Melia-Carlos Cortina. DJ Set + The 8 y Medio Band
Blas Gámez-Ángel Villena. Orquesta Fibra
Actor Mora-Av. Constitución. DJ Del Olmo
Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Vikmax
Ausias March-Na Rovella. Concierto de la banda de música y balls al carrer
Ingeniero Manuel Soto. DJ Diegomez
Murillo-Palomar. DJ Boluda
Escalante-Amparo Guilén. DJRomo
Verbenas Nocturnas
Oltá-Juan Ramón Jiménez. Cachondeo Party con Javi Mengu y Buganu
Islas Canarias-Trafalgar. Ney&Gao. Titanium Deejays
Císcar-Burriana. DJ Garrido
Joaquín Costa-Burriana. DJ ChekaConjunta de las fallas alrededor de la Iglesia de los Ángeles del Cabanyal. Orquesta Mito.
Mossen Sorell-Corona. Ella Pincha Sola + Ele DJ
Senda Senent-Alameda. DJ Javi P
Ministro Luis Mayans-Platero Suárez. DJ Salvador Guaita
Benicadell-San Roque. Orquesta Evasión
San Ignacio de Loyola. En Bucle Covers
Rubén Vela-Doctor Waksman. Prefallas Salvajes Wateke Producciones
Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Slabon
Ausias March-Na Rovella. Grupo Supersonic
Plaza del Negrito. Emilio Herrera + José Naxo
Alquerías de Bellver-Garbí. Orquesta Monkey
Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Orquesta Estrella Central
Plaça del Poble (Carpesa). Discomóvil
Doctor Gómez Ferrer. Tallarina on Tour
Río Segura (Forn d’Alcedo). DJ Brian Gallego
Av. Portugal-Fragata. Macrodiscomovil Megalodón
Ingeniero José Sirera. Tokyo Band
Palleter-Erudito Orellana. Rock en directo con 4 Elementos
Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). DJ Javi Martínez
José Soto Micó-Sindico Mocholí. Orquesta Dr. Jekyll
Doctor Gómez Ferrer. DJ Santi Bertomeu
Llorers-Arquitecto Lucini. DJ VikMax
Borrull-Socors. The Neon Collective
Cra. Malilla-Isla Cabrera. DJ Yoel
Pío XI-Fontanars. Orquesta Montecarlo
Málaga-Doctor Montoro. DJ Piki
Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells. Orquesta Platino
Plaza de España. DJ Boccachico
Pintor Stolz-Burgos. Monument, con Juanfe Gallego y Salva Pérez
Ciudad de Córdoba (Beniferri). La Deriva Rock Band
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Dani Brotz
Camino Barcelona-Travesía de Moncada. The Black Band Rock Covers
Luis Lamarca-Velázquez. Orquesta Liverpool
