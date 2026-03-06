José Coll, Orquesta Montecarlo... consulta los tardeos y verbenas del día 7 en las Fallas 2026

El Prefallas es un fenómeno instaurado hace años. El sábado previo a los días grandes, y con las zonas de actividades ya abiertas, acoge las primeras grandes fiestas populares.

Divididas entre tardeos y verbenas nocturnas, orquestas y Djs se afanan por satisfacer al público, sea fallero sea seguidor de los artistas, mientras las comisiones procuran rentabilizarlo con la gestión de las barras.

Este año, el Prefallas cae el 7 de marzo. Y llega con la amenaza de lluvia, que supone un auténtico quebradero de cabeza para las comisiones, sobre la celebración o no. Todo se irá determinando conforme pasen las jornadas.

De hecho, por ejemplo, Alemania-El Bachiller ha optado por trasladar su fiesta Ladrillos al día 14.

Esta es la lista de citas que han llegado a la redacción de Levante-EMV.

(Si quieres mandar tu programa de verbenas y actividades, manda un correo a levante.fiestas@epi.es)

Tardeos

Lope de Vega. En Bucle Covers

San Miguel-Vicente Iborra. Camelame "Tributo a Camela" y pretardeo con DJ Josa vs. DJ Crespo

Plaza de Patraix. DJ Ella Pincha Sola

Na Jordana. DJ Rubén Delgado

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Banda Fullgas

Dr. Peset Aleixandrr-En Guillem Ferrer. Grupo Valera

Reino de València-San Valero. DJ Adan Wish

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Pojazztres y La Banda de Tony

Marqués de Montortal-José Esteve. José Coll Remember The Music

Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande. DJ Fran Asucar con música latina

San Vicente-Marvá. DJ Kidrizzo

Poeta Altet-Benicarló. Codrouters en directo

Castielfabib-Marqués de San Juan. DJ Maho

San Vicente-Amparo Iturbi. Yambú

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Pregón

Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil. The Verben Underground / DJ Dani Wallace

Poeta Alberola-Totana. DJonny Rocafull

Ctra. Escrivá-Cooperativa S. Fernando. Remember Techno con Torwho

Plaza de Segovia. La Bestia Party

Azcárraga-Fernando el Católico. Concierto de Los Roper + Javi Albert + Pedro Puig

Camino de Moncada-Pintor Jacomart. Raúl Platero, Rubén Esteve y Dani Ibáñez

Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno. DJ Jaime Martínez

Barraca-Columbretes. DJLlori

Manuel Melia-Carlos Cortina. DJ Set + The 8 y Medio Band

Blas Gámez-Ángel Villena. Orquesta Fibra

Actor Mora-Av. Constitución. DJ Del Olmo

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Vikmax

Ausias March-Na Rovella. Concierto de la banda de música y balls al carrer

Ingeniero Manuel Soto. DJ Diegomez

Murillo-Palomar. DJ Boluda

Escalante-Amparo Guilén. DJRomo

Verbenas Nocturnas

Oltá-Juan Ramón Jiménez. Cachondeo Party con Javi Mengu y Buganu

Islas Canarias-Trafalgar. Ney&Gao. Titanium Deejays

Císcar-Burriana. DJ Garrido

Joaquín Costa-Burriana. DJ ChekaConjunta de las fallas alrededor de la Iglesia de los Ángeles del Cabanyal. Orquesta Mito.

Mossen Sorell-Corona. Ella Pincha Sola + Ele DJ

Senda Senent-Alameda. DJ Javi P

Ministro Luis Mayans-Platero Suárez. DJ Salvador Guaita

Benicadell-San Roque. Orquesta Evasión

San Ignacio de Loyola. En Bucle Covers

Rubén Vela-Doctor Waksman. Prefallas Salvajes Wateke Producciones

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Slabon

Ausias March-Na Rovella. Grupo Supersonic

Plaza del Negrito. Emilio Herrera + José Naxo

Alquerías de Bellver-Garbí. Orquesta Monkey

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Orquesta Estrella Central

Plaça del Poble (Carpesa). Discomóvil

Doctor Gómez Ferrer. Tallarina on Tour

Río Segura (Forn d’Alcedo). DJ Brian Gallego

Av. Portugal-Fragata. Macrodiscomovil Megalodón

Ingeniero José Sirera. Tokyo Band

Palleter-Erudito Orellana. Rock en directo con 4 Elementos

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). DJ Javi Martínez

José Soto Micó-Sindico Mocholí. Orquesta Dr. Jekyll

Doctor Gómez Ferrer. DJ Santi Bertomeu

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ VikMax

Borrull-Socors. The Neon Collective

Cra. Malilla-Isla Cabrera. DJ Yoel

Pío XI-Fontanars. Orquesta Montecarlo

Málaga-Doctor Montoro. DJ Piki

Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells. Orquesta Platino

Plaza de España. DJ Boccachico

Pintor Stolz-Burgos. Monument, con Juanfe Gallego y Salva Pérez

Ciudad de Córdoba (Beniferri). La Deriva Rock Band

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . Dani Brotz

Camino Barcelona-Travesía de Moncada. The Black Band Rock Covers

Luis Lamarca-Velázquez. Orquesta Liverpool