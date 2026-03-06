El primer viernes fallero de València, con la mirada en el cielo por las lluvias de la borrasca Regina

La mascletà de hoy ya está montada en la plaza del Ayuntamiento y será disparada por la pirotecnia Pibierzo y eso que la Comunitat Valenciana tiene vigente para este viernes aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros en las tres provincias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la influencia de la borrasca Regina, que mantiene la inestabilidad y el riesgo de lluvias en plena jornada fallera.

Esta agencia informa en sus redes sociales de que, aunque por ahora las precipitaciones se están produciendo sin tormenta, se están registrando descargas en el mar por una borrasca al sur de Baleares con nubes que giran en sentido contrario a las agujas del reloj y que está penetrando en el litoral mediterráneo peninsular de mar a tierra y avanzando de norte a sur.

Este jueves, el tiempo obligó a suspender la quinta mascletà del ciclo de las Fallas 2026 en València, que iba a correr a cargo de la pirotecnia Zaragozana, que ni siquiera pudo empezar a montar el espectáculo debido a la lluvia y a las fuertes rachas de viento.

La mascletà de hoy en Valencia, con la mirada en el cielo por la borrasca Regina / Carles Llorca

Las restricciones

La celebración del disparo dependerá de que las condiciones permitan garantizar la seguridad del montaje, del material pirotécnico y del público. Las precipitaciones, el viento y cualquier incidencia técnica derivada del mal tiempo son factores que pueden condicionar la decisión final sobre la mascletà prevista para este viernes en Valencia.

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones en los actos falleros, que se encuadra en un protocolo municipal de emergencias que fija umbrales y decisiones automáticas en función de los avisos oficiales. Si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

Pero muchas pirotecnias están preparadas para disparar con lluvia, siempre que sea débil o moderada y que no comprometa la seguridad. Así que protegen el material, ajustan el montaje y, llegado el caso, adaptan el diseño del disparo para minimizar riesgos.

El encendido de luces, en vilo

Otras de las celebraciones importantes de este viernes son los encendidos de las calles: a las 19.30 horas son el encendido de luces Cuba-Puerto Rico, a las 20 horas es el ncendido de luces de Sueca-Literato Azorín y las 20.30 horas, el encendido de luces de Cuba-Literato Azorín. A las 23:59 horas también hay un espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la pirotecnia Pibierzo.