Mascletà del 6 de marzo | Y tras muchas dudas y mucha agua, hubo fuego

En un "ay", pero se celebró la "mascletà". Durante la mañana hubo momentos en los que el agua caía a demasiado buen ritmo y que hacía ceñir, nunca mejor dicho, negros nubarrones sobre un disparo que, a primera hora, se empezaba a montar. Pero a la hora del disparo hasta al sol del dio por regresar a la plaza.

Pero el Ayuntamiento tiene claro en ese sentido, su política comunicativa: "no news, good news". Y cuando pasaba la mañana, el silencio quería decir que la viabilidad avanzaba.

Y para que no hubiera duda, a las once y diez, coincidiendo con un clareo del cielo, desde la casa grande lanzaba el comunicado de que el disparo se mantenía.

Lo que permitió a Pibierzo sacar su repertorio. Los leoneses forman parte, desde origen, de la nómina de pirotecnias que llegaron casi simultáneamente, procedentes de otras comunidades autónomas.

El disparo empezó bien, pero en todo caso, el prometedor terremoto quedó un poco deslucido por algunos truenos que quedaron desperdigados. Afortunadamente, el zambombazo que finiquitaba el disparo, permitió echar el cierre bien. Un disparo correcto que satisface los paladares disfrutones..

En esto siempre pasa lo mismo, lo que se penaliza y mucho es la interrupción, pero por lo demás la gente se lo pasa bien. Y es feliz simplemente con ver y escuchar. Y con sol, mejor.

En el balcón siguen llegando clubes deportivos. En este caso, el Valencia Basket femenino. Así como varios consellers de infraestructuras que se han dado cita a llamada del titular valenciano, Vicente Martínez Mus.

Llenazo en el plaza del Ayuntamiento de València / Levante-EMV

Abajo, la Societat Instructiva Musical del Palmar, para alegría de Anabel Calero, la componente de la corte de honor que viene de allí mismo y que, por consiguiente, participó en la "passejà" rodeada de caras conocidas.

También los Erasmus que convoca la comisión de Tarongers-Pôlitècnic: jóvenes venidas de todo el mundo a las que se viste reglamentaria y ortodoxamente y cuya identidad se descubre con las chapas identificativas.

Otra invitada ya se conocía el balcón. Todo un portento: la joven Valetina Ravel·lo Faubel, que estuvo en la corte de honor infantil de 2022 y que ahora es la representante española en el Parlamento Europeo de Jóvenes.

Se está acabando la ronda de comisiones de falla invitadas. Cuator más incluyendo la de La Punta, las dos de la calle Manuel Melià y la arrolladora Blas Gámez, que en pocos años ya se ha instalado en la Sección Especial Infantil y con un censo mareante.

De las poblaciones falleras, las represnetantes invitadas fueron las de Foios, Godella, L'Eliana, Lliria, Manises y Massamagrell.