La mascletà de hoy en València, en directo: el disparo de las Fallas 2026 desde la plaza del Ayuntamiento te lo ofrece Levante-EMV todos los días

La cita con la pirotecnia es diaria en el mes de marzo, a las dos de la tarde en punto

La mascletà de hoy en València, en directo: el disparo de las Fallas 2026 desde la plaza del Ayuntamiento te lo ofrece Levante-EMV.

La mascletà de hoy en València, en directo: el disparo de las Fallas 2026 desde la plaza del Ayuntamiento te lo ofrece Levante-EMV. / Levante-EMV

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita del mes de marzo y Levante-EMV te ofrece en directo cada día el disparo desde la plaza del Ayuntamiento.

