La pirotecnia Pibierzo sí dispara la mascletà de hoy en València

La mascletà de hoy ya está montada en la plaza del Ayuntamiento y será disparada por la pirotecnia Pibierzo y eso que la Comunitat Valenciana tiene vigente para este viernes aviso amarillo por lluvias. "Se mantiene en la plaza del Ayuntamiento", ha informado en redes sociales el consistorio.

Esta agencia informa en sus redes sociales de que, aunque por ahora las precipitaciones se están produciendo sin tormenta, se están registrando descargas en el mar por una borrasca al sur de Baleares con nubes que giran en sentido contrario a las agujas del reloj y que está penetrando en el litoral mediterráneo peninsular de mar a tierra y avanzando de norte a sur.

La mascletà de hoy en Valencia, con la mirada en el cielo por la borrasca Regina / Carles Llorca

Este jueves, el tiempo ya obligó a suspender la quinta mascletà del ciclo de las Fallas 2026 en València, que iba a correr a cargo de la pirotecnia Zaragozana, que ni siquiera pudo empezar a montar el espectáculo debido a la lluvia y a las fuertes rachas de viento.

El encendido de luces, en vilo

Otras de las celebraciones importantes de este viernes son los encendidos de las calles: a las 19.30 horas son el encendido de luces Cuba-Puerto Rico, a las 20 horas es el ncendido de luces de Sueca-Literato Azorín y las 20.30 horas, el encendido de luces de Cuba-Literato Azorín. A las 23:59 horas también hay un espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la pirotecnia Pibierzo.

A las 21 horas en adelante también hay Nit d’Albaes en las fallas de Xirivella, con Mont de Pietat, Doctor Gómez Ferrer, Sant Joan, Sant Antoni, València-Teodoro Llorente y Mestre Serrano-Alacant.