Una plaza a prueba de terremotos

El gobierno municipal de València prepara una reforma integral de la plaza del Ayuntamiento liderada por el arquitecto Miguel del Rey, que con su proyecto Re-natura introducirá numerosas modificaciones en el espacio más emblemático del Cap i Casal. Algunas novedades destacables tienen relación con la “catedral de la pólvora”, como se conoce popularmente al perímetro que durante 19 días acoge las mascletaes de Fallas.

En concreto, el proyecto de reforma integral presupuestado en 11,4 millones de euros sustituirá el espacio de forma poligonal heredado del antiguo aparcamiento por una elipse, rememorando la forma usada por Goerlich en el mercado de las flores. El diseño ha tenido en consideración los 2.209 m2 de la superficie actual de la zona de fuegos y mantendrá en la elipse un tamaño similar. Además, el acabado de granito en esta zona incluirá formas volátiles —una evocación de los petardos ‘volaorets’— que evitarán planos uniformes en un suelo muy marcado por las huellas del fuego.

Cuando esto ocurra y el pavimento actual de granito deje paso a las nuevas piezas, no estaría de más rendir íntimo homenaje a un suelo que ha venido soportando durante más de 20 años el rigor de la pólvora sin un mínimo atisbo de colapso, más allá de los lógicos ennegrecidos en algunos adoquines del espacio central de la plaza del Ayuntamiento.

La última reforma de dicho espacio fue acometida en el verano de 2003. Las crónicas de la época contaban que las máquinas trabajan a destajo en el interior de la zona peatonal para renovar un pavimento seriamente deteriorado por los disparos falleros. Mientras tanto, los operarios de la delegación de Parques y Jardines talaban en pleno agosto los plátanos que jalonaban la plaza para reemplazarlos por los denominados “árboles del amor”. La actuación fue encargada a las contratas municipales de mantenimiento por unos dos millones de euros y entonces —como suele ocurrir ahora— fue criticada por la oposición socialista al considerar que la plaza merecía una peatonalización total con la construcción de un centro cultural en el centro.

El suelo de la plaza golpeado por los petardos de la mascletà. / G. Caballero

Sea como fuere, aquella renovación sirvió para consolidar un mascletódromo peatonal —durante muchos años fue un parking para toda la ciudad y más tarde solo para vehículos acreditados— y renovar, de paso, un suelo del que no saltaban guijarros, pero sí era más irregular que el implantado en 2003. Las claves del pavimento actual fueron aportadas tiempo después en el concurso de ideas para la reforma integral de la plaza, el concurso que ganó Miguel del Rey.

En el marco de este concurso, una empresa licitadora preguntó por las características técnicas de la pavimentación prevista para las áreas de las Fallas y mascletà, y el ayuntamiento respondió con unas recomendaciones recogidas en un informe del Servicio municipal de Coordinación de Obras en la vía pública y Mantenimiento de Infraestructuras: “Para la determinación de las secciones de firmes se utilizará el Catálogo de firmes y Pavimentos de la Ciudad de Valencia. Se informa que cuando en el año 2002 se repavimentó la plaza, para la elección del tipo de pavimento de la zona donde se dispara la mascletà se realizó una prueba con hormigón impreso con el fin de conocer su comportamiento durante una mascletà y se observó que se fisuraba. Por ello, se optó por la solución que actualmente existe, piedras de granito de 18 centímetros de espesor, que hasta el momento han dado buen resultado”, decía el documento fechado en mayo de 2018.

Fuego aéreo

En realidad, una parte importante de la mascletà no detona en el suelo. Los pirotécnicos cuelgan los truenos a distintas alturas anclados en la jaula y es habitual que la fase terrestre se concentre en el terremoto final, para lo cual se confía en la dureza del granito macizo, pues la explosión golpea directamente en la piedra dejando las citadas marcas, pero sin que el suelo llegue a agrietarse con la onda expansiva. Después de cada disparo, los servicios de limpieza aplican agua a presión y dejan el pavimento listo para el día siguiente.

Pólvora contra el suelo en la plaza del Ayuntamiento / Germán Caballero

Los buenos resultados de este pavimento colocado en 2003 se han prolongado hasta hoy y el kilómetro cero de València se mantiene a prueba de bombas. Según indicó el ayuntamiento al comienzo del ciclo, València disparará más de 7 toneladas de pólvora estas Fallas, la mitad en las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento. El sábado 14 de marzo, Pirotecnia Aitana lanzará la mascletà más explosiva de 2026 con 274 kilos repartidos en 360 segundos. El espectáculo se llamará “La belleza del sonido” y tendrá tres conjuntos aeroterrestres, dos terremotos y una certeza: el granito de la plaza no se romperá.