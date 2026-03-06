Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de las Fallas de València 2026 del 7 y 8 de marzo

Tres desfiles de Moros y Cristianos amenizan el Prefallas, que se completará de noche con infinidad de verbenas

La Parada Mora de Pío IX-Fontanars es uno de los grandes actos del sábado de Prefallas

La Parada Mora de Pío IX-Fontanars es uno de los grandes actos del sábado de Prefallas / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El Prefallas es un invento reciente. El penúltimo fin de semana de la fiesta, las calles ya bullen de actividad en una jornada abierta. Con las carpas instaladas y las zonas de actividades ya cerradas para uso de los falleros, las dos jornadas, y especialmente el sábado, se convierte en la primera gran fiesta global de la ciudad. Por una parte, actos variados, donde puede haber desde bailes a quintos y tapa populares. También hay infinidad de actos privados -paellas y similar- solo para falleros.

A pesar de ello, la oferta es amplia e interesante. En este sábado destacan sobre todo las tres paradas moras que se celebran. Dos de ellas prácticamente a la vez y en dos calles separadas por la Gran Vía Marqués del Turia: las de las fallas Conde Salvatierra-Cirilo Amorós y Jacinto Benavente-Reina Doña Germana.

Al otro extremo de la ciudad, y con un poder de convocatoria bárbaro, la Mora y Cristiana de Pío-Fontanars, organizada por la Federación Valenciana de Moros y Cristianos. En este caso, con la participación con su comparsa propia de la fallera mayor de València 2025 y su corte de honor. Y por la noche tienen a la Orquesta Montecarlo.

Y por la noche, el acabose: docenas y docenas de verbenas en cualquier demarcación. Orquestas y DJs llenarán la ciudad de ritmos en dos tandas: los tardeos, que finalizan a las diez de la noche y las verbenas nocturnas, que tendrán como límite las cuatro de la mañana.

Pincha aquí para conocer las verbenas y tardeos

Y mientras, el programa oficial mantiene su rutina, centrada en la pirotecnia.

Esta es una amplia muestra de actos populares, para todo el público.

Sábado 7 de marzo

10 h. En Senda Senent Alameda, Matinal Custom

10 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, almuerzo Motero

11:30 h. Homenaje al Pintor Segrelles en la plaza del mismo nombre

11.30 h. En Bailén-Xàtiva, Trobada de Balls con vestimenta de particular.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)

12 h. Na Jordana, Quinto y Tapa

12 h en adelante. Borrull-Socors, Feria del Vino de Bodegas Vegalfago

17. Presentación del Himno Oficial de Guillem Sorolla-Reaceredo

18 h. Parada Mora de la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

19 h. Parada Mora de la falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

19 h. Entrada Mora y Cristiana de la falla Pío Xi-Fontanars

19 h. En Linterna-Na Rovella (c/Beata), coloquio “La dona en el món faller”, con Reyes Martí, Rosa María Perez y María José Espinosa

20 h. En Ciudad de Córdoba, Germanor Motera

20.30 h. Inauguración de las luces de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite con espectáculo musical

20.45 h. En Mossen Sorell-Corona, Pólvora a la Vespra con la Pirotecnia Vulcano

20.30 h. En la Plaça de la Sequiota (El Palmar), mini mascletà

21 h. En Barraca-Espadán, Pólvora a la Mar. Castillo Experimental de Vulcano

21 h. en adelante. Nit d’Albaes en las fallas de Quart de Poblet. Orden: Marqués de Solferit, Pío XII-Jaume Roig, Poeta Llorente, Alacant, l’Alcota-Sagunt, Tribunal de les aigüez y Luz Casanova-Padre Espasa.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Tomás)

Actos de la falla Linterna Na Rovella con motivo del Día de la Mujer

Actos de la falla Linterna Na Rovella con motivo del Día de la Mujer / RLV

Domingo, 8 de marzo

  • Comienza la salida de piezas de fallas de todas las categorías

8 h. Macrodespertà de la Federación de Pirotecnia de Mislata con salida desde la Avenida del Sur.

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

11.30 h. En Alquerías de Bellver-Garbí, Sarau Popular a la Valenciana

11.30 h. En Joaquín Costa-Conde Altea, Edición 49ª del Sarao

11.30 h. En Linterna-Na Rovella (Adressadors), concierto Homenatge a la Dona, a carto de la Unió Musical Centre Históric de Valencia

14 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí

18 h. En Pobla del Duc-Benipeixcar, “estoreta" con recogida de trastos para quemar

21:00 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)

20 h. En San Vicente-Marvá, Correfoc

