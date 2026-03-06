Programa de las Fallas de València 2026 del 7 y 8 de marzo

El Prefallas es un invento reciente. El penúltimo fin de semana de la fiesta, las calles ya bullen de actividad en una jornada abierta. Con las carpas instaladas y las zonas de actividades ya cerradas para uso de los falleros, las dos jornadas, y especialmente el sábado, se convierte en la primera gran fiesta global de la ciudad. Por una parte, actos variados, donde puede haber desde bailes a quintos y tapa populares. También hay infinidad de actos privados -paellas y similar- solo para falleros.

A pesar de ello, la oferta es amplia e interesante. En este sábado destacan sobre todo las tres paradas moras que se celebran. Dos de ellas prácticamente a la vez y en dos calles separadas por la Gran Vía Marqués del Turia: las de las fallas Conde Salvatierra-Cirilo Amorós y Jacinto Benavente-Reina Doña Germana.

Al otro extremo de la ciudad, y con un poder de convocatoria bárbaro, la Mora y Cristiana de Pío-Fontanars, organizada por la Federación Valenciana de Moros y Cristianos. En este caso, con la participación con su comparsa propia de la fallera mayor de València 2025 y su corte de honor. Y por la noche tienen a la Orquesta Montecarlo.

Y por la noche, el acabose: docenas y docenas de verbenas en cualquier demarcación. Orquestas y DJs llenarán la ciudad de ritmos en dos tandas: los tardeos, que finalizan a las diez de la noche y las verbenas nocturnas, que tendrán como límite las cuatro de la mañana.

Y mientras, el programa oficial mantiene su rutina, centrada en la pirotecnia.

Esta es una amplia muestra de actos populares, para todo el público.

Sábado 7 de marzo

10 h. En Senda Senent Alameda, Matinal Custom

10 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, almuerzo Motero

11:30 h. Homenaje al Pintor Segrelles en la plaza del mismo nombre

11.30 h. En Bailén-Xàtiva, Trobada de Balls con vestimenta de particular.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)

12 h. Na Jordana, Quinto y Tapa

12 h en adelante. Borrull-Socors, Feria del Vino de Bodegas Vegalfago

17. Presentación del Himno Oficial de Guillem Sorolla-Reaceredo

18 h. Parada Mora de la falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

19 h. Parada Mora de la falla Jacinto Benavente-Reina Doña Germana

19 h. Entrada Mora y Cristiana de la falla Pío Xi-Fontanars

19 h. En Linterna-Na Rovella (c/Beata), coloquio “La dona en el món faller”, con Reyes Martí, Rosa María Perez y María José Espinosa

20 h. En Ciudad de Córdoba, Germanor Motera

20.30 h. Inauguración de las luces de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite con espectáculo musical

20.45 h. En Mossen Sorell-Corona, Pólvora a la Vespra con la Pirotecnia Vulcano

20.30 h. En la Plaça de la Sequiota (El Palmar), mini mascletà

21 h. En Barraca-Espadán, Pólvora a la Mar. Castillo Experimental de Vulcano

21 h. en adelante. Nit d’Albaes en las fallas de Quart de Poblet. Orden: Marqués de Solferit, Pío XII-Jaume Roig, Poeta Llorente, Alacant, l’Alcota-Sagunt, Tribunal de les aigüez y Luz Casanova-Padre Espasa.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Tomás)

Actos de la falla Linterna Na Rovella con motivo del Día de la Mujer / RLV

Domingo, 8 de marzo

Comienza la salida de piezas de fallas de todas las categorías

8 h. Macrodespertà de la Federación de Pirotecnia de Mislata con salida desde la Avenida del Sur.

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

11.30 h. En Alquerías de Bellver-Garbí, Sarau Popular a la Valenciana

11.30 h. En Joaquín Costa-Conde Altea, Edición 49ª del Sarao

11.30 h. En Linterna-Na Rovella (Adressadors), concierto Homenatge a la Dona, a carto de la Unió Musical Centre Históric de Valencia

14 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Martí

18 h. En Pobla del Duc-Benipeixcar, “estoreta" con recogida de trastos para quemar

21:00 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Nadal Martí)

20 h. En San Vicente-Marvá, Correfoc