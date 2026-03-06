Vuelve la "estrategia del chubasquero" en la plantà de las Fallas de València 2026
Las primeras escenas evocan las grandes cubiertas con las que se protegió la falla en 2021 y 2022
Con previsiones meteorológicas aún inestables, especialmente en la jornada del sábado, la "plantà" de la Sección Especial ha empezado, pero con precauciones. Ya los artistas de la falla municipal habían envuelto con redoblada protección plástica el "Hope" que presidirá la plaza de todos los valencianos.
Con la llegada de las tres primeras comisiones -Almirante Cadarso, Exposición y Convento Jerusalén- esta sensación también se nota y fuertes plásticos envuelven las piezas ya transportadas.
La llegada de Convento multiplicó esta sensación porque, una vez llegaron las primeras góndolas, se produjo un nuevo recubrimiento.
Es normal en este momento de la "plantà": el agua es muy impertinente y puede filtrarse en cualquier momento.
Estas imágenes evocan, en el caso de Convento, las Fallas de Septiembre que, ante la llegada de una dana, la comisión optó en aquel momento por una solución insólita: cubrir completamente la falla, ya plantada, a pesar de sus notables dimensiones. Fue lo que denominó el "chubasquero" que, como medida preventiva, también utilizó en las Fallas de 2022.
