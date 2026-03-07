Los artistas aceleran la plantà de las fallas de València por la tregua de la borrasca Regina

La meteorología ha dado una tregua este sábado en la ciudad de València porque la borrasca Regina se ha desplazado hacia el norte y, aunque han caído gotas durante la mañana, han sido prácticamente anecdóticas. Eso ha permitido que el montaje de la mascletà de este 7 de marzo, a cargo de la pirotecnia Nadal Martí, se haya montado sin problemas e, incluso, que la gente se haya acercado a guarda sitio en primera fila desde dos horas y media antes. La tregua de Regina ha sido aprovechada, también, por los artistas falleros de la Sección Especial de las fallas de València 2026, quienes han acelerado las labores de transporte de las piezas a las demarcaciones. Ayer ya lo hicieron algunas, pero hoy ha sido el turno de las que se disputarán el podio en pleno centro de la ciudad.

Convento-Jerusalén, a revalidar el premio de las fallas: las primeras piezas llegan a su demarcación / Eduardo Ripoll

Las primeras piezas han llegado esta mañana a la demarcación de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que genera una gran expectación después de su incontestable triunfo del año pasado, cuando se alzó con el primer premio de la Sección Especial y se coronó como la mejor falla de València. Repite artista, con David Sánchez Llongo, y aspiran a revalidar su victoria con el presupuesto más alto de la sección. Los camiones llegaban a eso de las 11 horas a la demarcación y comenzaba el trabajo de la grúa para descargar todos los ninots, que llegaban protegidos con plásticos. El monumento, con el lema "Redimonis! Quin és el teu preu?", es uno de los principales favoritos al triunfo.

También ha habido trabajo -y bastante- en la Falla el Pilar, una de las más visitas de toda la ciudad. Se trata de una plantà especial porque será la última -por el momento- de su artista, Paco Torres, fallero de la comisión, que hace unos días anunció un retiro temporal de la sección más exigente de las fallas. Nunca ha ganado el primer premio, aunque ha tenido monumentos para optar a ello de sobra, y acumula un largo listado de segundos premios. El año pasado, el resultado fue peor del esperado, con un cuarto premio. Este año vuelve a aspirar a todo con "La nit".

Moisés Domínguez

El baile comenzó ayer

Tan solo un día de retraso y ya vuelve el ritual más esperado: las Fallas de 2026, las de Sección Especial, como avanzadilla, salen a la calle. A su destino final. Un año menos dos semanas, después de que las llamas se llevaran la de 2025, el ciclo de la vida de la fiesta vuelve. Y ésta pasa, primero que nada, por sacar piezas a la calle. Fundamentalmente, grandes bloques. Lo ideal es vaciar taller, escamparlo en las demarcaciones y disponerlos para que la base del monumento esté ya puesta o acercada para empezar la tirada de grúa, que aún tardará un poco. Ser los primeros tiene su punto de mística. Y la verdad es que no hay una comisión, o un artista, que sea especialista en sacar góndolas antes de tiempo. Este año, el dato anecdótico de ser los primeros correspondió, de forma repartida, entre Almirante Cadarso-Conde Altea y Exposición Micer Mascó.