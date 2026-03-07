Atronadora mascletà de Nadal Martí en recuerdo a su hijo fallecido

"Regina" en València y en Fallas, solo hay una y se llama Carmen Prades. Y una infantil, Marta Mercader. Por lo que a la otra, la de los cielos, se le despidió entre la indiferencia y el alivio. Aún dejó unas gotitas, pero la disyuntiva "¿Hay mascletà?", "¿No hay mascletà?" quedó desvelada rápidamente: vuelta a la normalidad. Con cielo plomizo, pero nada más. Y con las carpas funcionando a tope y con ellas también los puestos ambulantes de las comisiones. Alrededor de la plaza municipal, no hay uno tan clásico como los mojitos de Periodista Azzati.

Y por todo ello, Nadal Martí montó sin problemas. El año pasado fueron las que dispararon el 8 de marzo y sirvió de acto de despedida, por jubilación, de su gerente, Nuria Martí.

Han pasado cosas y no agradables en los últimos tiempos en la familia, como el fallecimiento de Javier Nadal Martí. En recuerdo suyo, una foto en un caballete y un ramo de flores a pie de falla.

Homenaje a Javier Nadal / Eduardo Ripoll

Pero no se iba a faltar a la cita, que continuará el Día de la Mujer con el castillo nocturno.

Todo el disparo fue un homenaje a Javier. Por qué nada más empezar, lo primero que se escucharon fueron 21 salvas en su honor. El disparo como tal fue perfecto y sorprendió el remate del mismo con un elemento central en forma de pérgola desde el que se lanzaron los efectos finales. La subida al balcón fue igualmente emotiva porque la familia, con Nuria a la cabeza, lo hizo llevando el cartel que había presidido el disparo.

Fue nuevamente un momento de alta sensibilidad y más aún en el momento de saludar y recibir. La ovación general.

Miles de personas tiemblan con el disparo de Nadal Martí / Moisés Domínguez

Antes del disparo, un previo: el grupo valenciano Bombai acudió al Salón de Cristal para interpretar, junto a las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, su nueva canción "Llamas". El tema está dedicado al movimiento solidario que se desencadenó tras la DANA y a la capacidad de los valencianos para resurgir con fuerza, vinculando ese espíritu de superación con el simbolismo del fuego en las Fallas de Valencia.

El año pasado ya hubo un mini concierto en el recinto de privilegio con Serafín Zubiri, el día de la Once.

Y más música abajo. La banda invitada fue una de las surgidas de una comisión de falla. En este caso, la de Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad, siempre muy activos y que forman parte de las propuestas culturales y recreativas que, como dice su lema, "Jerónima mola".

Entre los invitados, el actor Miguel Lago, que cruzó la acera, del Olympia al Ayuntamiento. Allí había estado el día anterior.

La dupla Pilar Bernabé-Diana Morant volvió a acudir, así como dos alcaldes aragoneses: la de Teruel y el de Calatayud.

Por lo que respecta a las comisiones invitadas, terminamos una vuelta y empezamos otra. Recibieron el tarjetón las tres últimas: la Nova del Grao, Moreras y Turianova, y con ellas, las primeras del censo: Mercado Central y Mercat de Russafa. Las de Turianova y Moreras (Gonzalo Tejero Langarita y Suïssa-Alquería del Favero) tienen dos años. Mercado Central y de Russafa empezaron en el siglo XIX.

Noticias relacionadas

De entre las juntas locales invitadas, Denia, Torrent, Moncada, Pobla de Vallbona y Sedaví.