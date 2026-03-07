A las carpas, las churrerías y las fallas se suman... los mercaditos especiales

A partir del día 12 de marzo se instalarán en la ciudad 79 mercados especiales por las Fallas y cada uno de ellos puede tener hasta 10 puestos de alimentación, 5 con elaboración y 5 sin elaboración, que serán supervisados por inspectores del servicio de Sanidad y Consumo para garantizar que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias. Este cumplimiento de las normas también se comprueba en todas las churrerías instaladas en València con motivo de las Fallas.

José Gosálbez, concejal de Sanidad y Consumo, ha explicado que “todos los puestos tienen que cumplir las mismas normas; se inspeccionan a lo largo de la campaña de Fallas y si no cumplen las normas, tienen que desmontar el puesto”.

Un total de 165 puestos de venta de churros están instalados en las calles de València desde el día 2 hasta el 19 de marzo. Del total de puestos, 146 corresponden a puestos de Fallas y 19 corresponden a bares.

Gosálbez ha informado que “llevamos hasta el momento 271 inspecciones en puestos de churros y buñuelos. Se han realizado 173 análisis de aceite y se han ordenado 12 cambios, mientras que de agua se han llevado a cabo 26 inspecciones”.

“Vamos a seguir realizando inspecciones diarias hasta el 19 de marzo, porque la salud de los valencianos y de los visitantes durante estas Fallas son una prioridad para esta concejalía. Vamos a comprobar cada uno de los autorizados, las condiciones higiénico-sanitarias y la calidad del aceite de la fritura”, ha manifestado el concejal.

Desde el área de Sanidad, los inspectores técnicos miden la calidad del aceite con un medidor de compuestos polares y todos los puestos tienen que estar conectados a la red municipal de abastecimiento de agua. “Las inspecciones se realizan de manera aleatoria, es decir, por sorpresa y puede ser cualquier día de la semana y a cualquier hora”, ha indicado el regidor.

Los seis técnicos que realizan las inspecciones supervisan las condiciones sanitarias de cada puesto. Controlan que se cumplan las prácticas de manipulación, la conexión de red, que dispongan de calentador de agua y de grifo de accionamiento no manual, que se utilicen toallas de un solo uso y también se toman muestras de agua “in situ” para comprobar el estado químico del agua.

Gosálbez ha detallado que “desde el área de Consumo también controlamos los precios porque defender al consumidor exige reglas claras y que se cumplan. Por eso verificamos que todas las churrerías tengan la lista de precios visible, dispongan de hojas de reclamaciones y entreguen el tique cuando lo solicite el cliente. Transparencia y cumplimiento de la norma, sin excepciones”.