Catalá hace un "cameo" en la Parada Mora de su barrio

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha participado como espectadora y en un cameo en la Parada Mora de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, que este año llegaba a su edición vigésima. En la jornada sabatina del Prefallas siempre coinciden dos desfiles similares: uno en Pla del Remei (la de Conde Salvatierra) y otro en Gran Vía, prácticamente separados por Marqués del Turia. A lo que hay que añadir la fiesta final, un poco más tarde en el programa, que es la de Pío XI-Fontanars.

En el caso del de Reina Doña Germana es donde se ha producido la aparición de la alcaldesa, que más que "aparición" es "bajar las escaleras", puesto que reside muy cerca de esa demarcación.

Mientras la fallera mayor y la corte estaban en la de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, a apenas unos pocos cientos de metros -reforzado por la presencia en la corte de Paula Castell, componente de esta comisión- aquí estaban las infantiles por el mismo motivo: una de las falleras de la corte, María Mariner, pertenece a la misma. Marta Mercader presidió el festejo junto a la alcaldesa, el concejal Juan Carlos Caballero -perteneciente también a una comisión del sector, Maestro Gozalbo- y la propia comisión organizadora.