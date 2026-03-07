Conoce a Amparito, la IA que promete revolucionar la Fallas de València

Los usos de la Inteligencia Artificial son infinitos y su expansión parece imparable... también en las Fallas, y lo hace por la puerta grande. Por tercer año consecutivo, una empresa ha puesto en marcha un agente virtual para aprovechar al máximo el potencial de la IA en las fiestas y servir de puerta de acceso y ayuda tanto para vecinos, falleros como visitantes.

Amparito nace con una vocación clara: convertirse en una Fallera Mayor digital, que une, según sus creadores, tradición, cultura y tecnología de última generación para acercar las Fallas a todo el mundo. "Lo que comenzó como un chatbot informativo se ha convertido en un auténtico Agente de Inteligencia Artificial con personalidad propia, capaz de mantener conversaciones naturales, entender cualquier idioma, procesar audios y responder tanto por texto como por voz, incluso a través de Whatsapp", explican desde Aunoa.

Sus creadores insisten en que cuando un visitante se encuentre frente a un monumento "podrá preguntarle cuál es el lema, qué significa y qué crítica representa o quién es el artista fallero. Amparito interpretará la consulta y ofrecerá una explicación clara, contextualizada y accesible, ayudando a comprender mejor el significado cultural y satírico de cada obra. La respuesta podrá recibirse en formato texto o audio y en cualquier idioma, convirtiendo la experiencia en algo inclusivo y global. Además, el proyecto nace también con un compromiso claro con la identidad local". Además, Amparito impulsa el uso del valenciano como lengua propia de la fiesta y permite interactuar con ella de forma natural en valenciano, reforzando así la cultura y el patrimonio lingüístico.

Chat con Amparito / L-EMV

Evolución tecnológica

"La evolución no ha sido solo tecnológica, sino también visual y narrativa. El primer año, la representación gráfica de una fallera estaba más cerca de una princesa o una menina, una interpretación inicial de lo que podía ser una fallera digital. Hoy, tres años después, hemos desarrollado un personaje con identidad propia, movimiento y expresividad, capaz de transmitir cercanía y carácter. Su diseño ha evolucionado hacia una fallera contemporánea que mantiene la indumentaria tradicional valenciana, pero incorpora sutiles guiños tecnológicos que simbolizan la unión entre patrimonio e innovación. Amparito ya no es solo una ilustración: es un personaje vivo, dinámico y coherente con el universo que representa", destacan los responsables de este proyecto.