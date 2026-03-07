Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Cercanías MascletàSocavón A-7Jefa climatología À PuntJueza danaEdil MoncadaTiempo FallasReal Academia Historia
instagramlinkedin

Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Rio Tajo-Cavite consigue por primera vez el primer premio en la Categoría B

Así son las luces de Cuba - Puerto Rico para las Fallas 2026

Así son las luces de Cuba - Puerto Rico para las Fallas 2026

Ver galería

Así son las luces de Cuba - Puerto Rico para las Fallas 2026 / Francisco Calabuig

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Ocho veces hacen de Cuba-Puerto Rico la comisión más galardonada de forma consecutiva en un concurso de fallas en el momento actual. Y en el curso 2026 el nuevo estandarte de ganador llega gracias al montaje "ShowLlum" , de Ximénez, dentro del concurso de Calles Iluminadas en su categoría reina, la A.

Los datos dicen que comisión y empresa de iluminación también protagonizan la relación laboral más larga de la historia de la fiesta, con 54 trabajos de forma consecutiva.

Cuba-Puerto Rico apareción en los podios de este concurso en el año 1961, cuando ganó esa edición -por entonces se le llamaba "Calles Adornadas e Iluminadas- por delante de Na Jordana y Doctor Collado.

La comisión ruzafeña, la "Falla de la Llum", no conoció hasta bien entrada la madrugada su victoria, con la que el jurado desentrañó una categoría que se ha quedado con tan solo cuatro participantes. Sueca-Literato Azorín fue, nuevamente, la segunda clasificada y completó el podio Malvarrosa, que hará su inauguración oficial esta noche, a las 20.30 horas.

En la categoría B, Rio Tajo-Cavite lleva hasta el barrio de la Malva-rosa el primer premio, después de varios años porfiando por lograrlo. En esta ocasión adelanta a Doctor Serrano-Carlos Cervera, completando el podio Reino de València-Císcar.

Premios Categoría A

1º. Cuba-Puerto Rico

2º. Sueca-Literato Azorín

3º. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite

4º. Cuba-Literato Azorín

Luces de Malvarrosa

Luces de Malvarrosa / Falla Malvarrosa

Premios Categoría B

1º. Río Tajo-Cavite

2º. Dr. Serrano-Carlos Cervera

3º. Reino de València-Císcar

4º. Vicente Sancho Tello-Chile

Luces de Río Tajo-Cavite

Luces de Río Tajo-Cavite / JCF

5º. Archiduque Carlos-Músico Gomis

6º. Pintor Segrelles

7º. Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma

8º. Barón de san Petrillo

9º. Hierros-Juan Bautista Perales

10º. Cádiz-Los Centelles

11º. Císcar-Burriana

12º. Isabel la CAtólica-Cirilo Amorós

13º. Vidal de Caneles-Sánchez Coelo

14º. Mercat de Russafa

15º. Cra. Malilla-Isla Cabrera

16º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

Noticias relacionadas

17º. Lo Rat Penat

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  4. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  5. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  6. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  7. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  8. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere

Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Pibierzo completa su participación con el castillo del 6 de marzo en las Fallas de València 2026

Pibierzo completa su participación con el castillo del 6 de marzo en las Fallas de València 2026

La primera división de las Fallas de València: los monumentos de la Sección Especial que compiten por ser más caros con hasta millón y medio de euros de inversión

La primera división de las Fallas de València: los monumentos de la Sección Especial que compiten por ser más caros con hasta millón y medio de euros de inversión

Petardos y niños: ¿Cuáles pueden tirar tus hijos?

Petardos y niños: ¿Cuáles pueden tirar tus hijos?

A las carpas, las churrerías y las fallas se suman... los mercaditos especiales

A las carpas, las churrerías y las fallas se suman... los mercaditos especiales

La EMT refuerza 21 líneas para cubrir los actos previos a la semana grande fallera

La EMT refuerza 21 líneas para cubrir los actos previos a la semana grande fallera

La Familia Real estará en una mascletà en el Ayuntamiento

La Familia Real estará en una mascletà en el Ayuntamiento

Curro Vázquez y Osornio, unidos por una misma filosofía del toreo: "Busco la pureza"

Curro Vázquez y Osornio, unidos por una misma filosofía del toreo: "Busco la pureza"
Tracking Pixel Contents