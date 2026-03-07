Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Ocho veces hacen de Cuba-Puerto Rico la comisión más galardonada de forma consecutiva en un concurso de fallas en el momento actual. Y en el curso 2026 el nuevo estandarte de ganador llega gracias al montaje "ShowLlum" , de Ximénez, dentro del concurso de Calles Iluminadas en su categoría reina, la A.

Los datos dicen que comisión y empresa de iluminación también protagonizan la relación laboral más larga de la historia de la fiesta, con 54 trabajos de forma consecutiva.

Cuba-Puerto Rico apareción en los podios de este concurso en el año 1961, cuando ganó esa edición -por entonces se le llamaba "Calles Adornadas e Iluminadas- por delante de Na Jordana y Doctor Collado.

La comisión ruzafeña, la "Falla de la Llum", no conoció hasta bien entrada la madrugada su victoria, con la que el jurado desentrañó una categoría que se ha quedado con tan solo cuatro participantes. Sueca-Literato Azorín fue, nuevamente, la segunda clasificada y completó el podio Malvarrosa, que hará su inauguración oficial esta noche, a las 20.30 horas.

En la categoría B, Rio Tajo-Cavite lleva hasta el barrio de la Malva-rosa el primer premio, después de varios años porfiando por lograrlo. En esta ocasión adelanta a Doctor Serrano-Carlos Cervera, completando el podio Reino de València-Císcar.

Premios Categoría A

1º. Cuba-Puerto Rico

2º. Sueca-Literato Azorín

3º. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite

4º. Cuba-Literato Azorín

Luces de Malvarrosa / Falla Malvarrosa

Premios Categoría B

1º. Río Tajo-Cavite

2º. Dr. Serrano-Carlos Cervera

3º. Reino de València-Císcar

4º. Vicente Sancho Tello-Chile

Luces de Río Tajo-Cavite / JCF

5º. Archiduque Carlos-Músico Gomis

6º. Pintor Segrelles

7º. Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma

8º. Barón de san Petrillo

9º. Hierros-Juan Bautista Perales

10º. Cádiz-Los Centelles

11º. Císcar-Burriana

12º. Isabel la CAtólica-Cirilo Amorós

13º. Vidal de Caneles-Sánchez Coelo

14º. Mercat de Russafa

15º. Cra. Malilla-Isla Cabrera

16º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

17º. Lo Rat Penat