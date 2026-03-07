Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026
Rio Tajo-Cavite consigue por primera vez el primer premio en la Categoría B
Ocho veces hacen de Cuba-Puerto Rico la comisión más galardonada de forma consecutiva en un concurso de fallas en el momento actual. Y en el curso 2026 el nuevo estandarte de ganador llega gracias al montaje "ShowLlum" , de Ximénez, dentro del concurso de Calles Iluminadas en su categoría reina, la A.
Los datos dicen que comisión y empresa de iluminación también protagonizan la relación laboral más larga de la historia de la fiesta, con 54 trabajos de forma consecutiva.
Cuba-Puerto Rico apareción en los podios de este concurso en el año 1961, cuando ganó esa edición -por entonces se le llamaba "Calles Adornadas e Iluminadas- por delante de Na Jordana y Doctor Collado.
La comisión ruzafeña, la "Falla de la Llum", no conoció hasta bien entrada la madrugada su victoria, con la que el jurado desentrañó una categoría que se ha quedado con tan solo cuatro participantes. Sueca-Literato Azorín fue, nuevamente, la segunda clasificada y completó el podio Malvarrosa, que hará su inauguración oficial esta noche, a las 20.30 horas.
En la categoría B, Rio Tajo-Cavite lleva hasta el barrio de la Malva-rosa el primer premio, después de varios años porfiando por lograrlo. En esta ocasión adelanta a Doctor Serrano-Carlos Cervera, completando el podio Reino de València-Císcar.
Premios Categoría A
1º. Cuba-Puerto Rico
2º. Sueca-Literato Azorín
3º. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite
4º. Cuba-Literato Azorín
Premios Categoría B
1º. Río Tajo-Cavite
2º. Dr. Serrano-Carlos Cervera
3º. Reino de València-Císcar
4º. Vicente Sancho Tello-Chile
5º. Archiduque Carlos-Músico Gomis
6º. Pintor Segrelles
7º. Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma
8º. Barón de san Petrillo
9º. Hierros-Juan Bautista Perales
10º. Cádiz-Los Centelles
11º. Císcar-Burriana
12º. Isabel la CAtólica-Cirilo Amorós
13º. Vidal de Caneles-Sánchez Coelo
14º. Mercat de Russafa
15º. Cra. Malilla-Isla Cabrera
16º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
17º. Lo Rat Penat
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere