La EMT refuerza 21 líneas para cubrir los actos previos a la semana grande fallera

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València aplica desde esta semana los primeros refuerzos falleros en un total de 21 líneas, de las 44 que componen su red de movilidad pública. Se trata de las líneas 4, 9, 16, 19, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 64, 70, 72, 81, C3, 92, 93, 95 y 99 que experimentan un aumento medio del servicio del 15% sobre el ofrecido habitualmente. La compañía municipal refuerza dichas líneas para atender los actos principales antes de la llegada de la semana grande fallera y del cierre total del anillo que envuelve la plaza de L’Ajuntament, con el objetivo de atender las elevadas demandas de movilidad en el servicio nocturno, las mascletaes y otros actos previos a la semana grande como los castillos y la recogida del Ninot. En ese sentido cabe resaltar las 15.000 plazas adicionales que se ofrecerán el sábado 14 o las 45.000 del domingo 15 para reforzar el servicio en el horario de las mascletaes.

Adicionalmente, se han planificado nuevos recorridos para acercar a los pasajeros lo máximo posible al centro de la ciudad. Los principales puntos de llegada y salida de los autobuses, a partir de las 11:45 horas, se concentran en las plazas de Espanya y Sant Agustí, la Gran Via de les Germanies, la Gran Via del Marqués del Túria, Porta de la Mar, la plaza de Tetuan y la calle del General Palanca. Toda la información sobre los nuevos itinerarios y rutas alternativas podrá consultarse en la sección ‘Última hora’ de la web de la EMT y en sus redes sociales.

EMT València cuenta además con un equipo de 50 inspectores jefe y oficiales y 35 informadores distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, la plaza de L’Ajuntament y en las calles colindantes para coordinar eficazmente la circulación de los autobuses municipales, asistir a los ciudadanos y a los usuarios y resolver todas sus dudas sobre horarios, puntos de llegada y desplazamientos de todo tipo. Asimismo, la Oficina de Información de EMT dará atención ininterrumpida de lunes a domingo, ampliando el horario habitual con un servicio especial de fin de semana. De esta manera, los días 7, 8, 14 y 15 de marzo se atenderán consultas y se ofrecerá información actualizada del servicio a través de teléfono y del canal oficial de WhatsApp y Telegram, entre las 9 y las 20 h.

A partir del 15 de marzo los refuerzos se multiplicarán, incluso más que otros años, tras la reciente incorporación a la flota de EMT de 26 nuevos autobuses eléctricos, y prácticamente todas las líneas de la red contarán con nuevos itinerarios para cubrir eficazmente el considerable incremento de la movilidad en los días grandes de las Fallas y acercar lo máximo posible a los pasajeros hasta los principales polos de interés fallero y sus destinos habituales.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha destacado la “importancia” del refuerzo puesto en marcha para las Fallas, “que va a ser posible gracias al esfuerzo inversor que está haciendo el Ayuntamiento con la adquisición y puesta en servicio de nuevos autobuses”. “El gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá ha hecho una apuesta ambiciosa para mejorar y ampliar el servicio de transporte público de la EMT”. “Como consecuencia de esta actuación decidida, ahora casi la mitad de las líneas de EMT, 21 de un total de 44, se han reforzado con más frecuencias y autobuses para atender el aumento de la demanda que se produce durante los días de Fallas”, ha señalado.

Nueva línea desde Sociòpolis

Por otro lado, Carbonell ha informado que el próximo día 9 de marzo entrará en servicio la nueva línea 59, ‘Estació Nord – La Torre/Sociòpolis’ que conectará el barrio de Sociòpolis con el Hospital Doctor Peset, con Jesús, con Patraix y con el centro de València. “Esta actuación obedece a la voluntad de la empresa municipal de ofrecer un servicio de transporte público de calidad al vecindario de este barrio, próximo a sus domicilios, del cual han carecido durante muchos años”, ha señalado.

“La puesta en servicio de esta línea ha sido posible gracias a la llegada de 26 autobuses eléctricos en los primeros meses de 2026, los cuales forman parte del conjunto de 187 autobuses eléctricos o híbridos que se incorporarán a la flota durante este ejercicio y principios de 2027 y que permitirán el desarrollo de numerosas acciones contempladas en el plan director 2025 - 2030 encaminadas a la mejora del transporte público ofrecido por EMT València”, ha destacado.