Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Cercanías MascletàSocavón A-7Jefa climatología À PuntJueza danaEdil MoncadaTiempo FallasReal Academia Historia
instagramlinkedin

En Directo

Fallas de València 2026 en directo: sigue la última hora de la fiesta. Llega la plaza del Pilar

La plaza del Pilar empieza a recibir piezas

La plaza del Pilar empieza a recibir piezas / Moisés Domínguez / D

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Sigue las noticias e imágenes de la fiesta

También puedes seguirnos en Instagram:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  4. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  5. Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
  6. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  7. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  8. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento

Fallas sin fronteras: Viaje a la tierra de los faraones

Fallas sin fronteras: Viaje a la tierra de los faraones

La leve lluvia no impide que se dispare la mascletà de Nadal Martí de las fallas 2026

La leve lluvia no impide que se dispare la mascletà de Nadal Martí de las fallas 2026

Fallas de València 2026 en directo: sigue la última hora de la fiesta. Llega la plaza del Pilar

Fallas de València 2026 en directo: sigue la última hora de la fiesta. Llega la plaza del Pilar

Programa de las Fallas de València 2026 del 7 y 8 de marzo

Programa de las Fallas de València 2026 del 7 y 8 de marzo

Russafa y Malva-rosa inauguran las luces de las Fallas de València 2026 en su categoría reina

Russafa y Malva-rosa inauguran las luces de las Fallas de València 2026 en su categoría reina

José Coll, Orquesta Montecarlo... consulta los tardeos y verbenas del día 7 en las Fallas 2026

José Coll, Orquesta Montecarlo... consulta los tardeos y verbenas del día 7 en las Fallas 2026

Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Cuba-Puerto Rico gana el concurso de Calles Iluminadas de las Fallas de València 2026

Pibierzo completa su participación con el castillo del 6 de marzo en las Fallas de València 2026

Pibierzo completa su participación con el castillo del 6 de marzo en las Fallas de València 2026
Tracking Pixel Contents