En Directo
Fallas de València 2026 en directo: sigue la última hora de la fiesta. Llega la plaza del Pilar
Sigue las noticias e imágenes de la fiesta
También puedes seguirnos en Instagram:
Y esto, pensando en la "mascletà" de hoy:
Os recuerdo que estamos en Prefallas.
Este es el programa de actos (sin verbenas)
El sábado ha empezado con la llegada de la Plaza del Pilar. Es el "last dance" de Paco Torres, al menos de momento, en València.
¡Buenos días. Empezamos a contaros lo que está pasando en la fiesta!
El sábado ha empezado con la llegada de la Plaza del Pilar. Es el "last dance" de Paco Torres, al menos de momento, en València.
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Herida una mujer tras desplomarse las luces de una falla en València
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento