La Familia Real estará en una mascletà en el Ayuntamiento

La Familia Real tendrá presencia en las Fallas. Es verdad que a los Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, se les echa de menos desde hace ya veinte años, cuando ni siquiera eran aún los monarcas. De momento, y si no hay cambio de última hora, la que acudirá es la infanta Elena de Borbón, que llegará a València, en principio, el 11 de marzo y acudirá a la "mascletà".

La hermana del rey estuvo hace poco en València: el 31 de octubre acudió a la llamada de Lo Rat Penat para asistir como invitada de honor a los Jocs Florals. Ahora acudirá a conocer, por lo menos, el espectáculo pirotécnico y será recibida en el Salón de Cristal.

Amplio historial

Los Reyes de España tuvieron una presencia bastante habitual hace años: Juan Carlos y Sofía se estrenaron en 1976, poco después de la coronación de Juan Carlos estuvieron en el balcón del ayuntamiento en una visita que formaba parte de un periplo oficial por la provincia. Repetirían, siempre en años terminados en seis, tanto en 1996 como 2006. Entre medias, y en su condición de príncipes, Felipe y Letizia conocieron por primera vez la "mascletà" en el año 2005. Mucho es el tiempo que ha pasado desde que no han acudido al balcón municipal y se tiene la íntima convicción de que la visita podría producirse en cualquier momento, incluyendo este año. Aunque, de momento, no se confirma nada.

Hay que recordar, en ese sentido, que Felipe VI ya estuvo en València el año pasado, cursando una visita a las Fallas de las poblaciones afectadas por la dana. A partir de ahí se le perdió la vista, pero reapareció en la corrida de toros. La "mascletà" la vivió en un balcón, pero no el municipal porque, poco después del mismo, y camino del coso, pasó por sorpresa por la falla Ribera-Convento Santa Clara. Dicho de otra forma, estuvo, pero no estuvo. En aquel momento se comentaba que no acababa de ser conveniente presidir un acto que es, fundamentalmente, festivo o muy festivo después de haber hecho una visita menos agradable y en un ambiente aún cargado con la clase política.

Por su parte, Froilán sí que ha visitado València, pero no el ayuntamiento, al acudir a la feria taurina, especialmente en 2018. Sí que lo hizo de niño junto a su hermana Victoria Federica, cuando acompañó a su padre, Jaime de Marichalar.