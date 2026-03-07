La leve lluvia no suspende la mascletà de Nadal Martí de las fallas 2026

La mascletà de València de este 7 de marzo se dispararà con normalidad pese a la leve lluvia que ha caído en la ciudad a lo largo de la mañana. Los restos de la borrasca Regina pueden dejar precipitaciones dispersas a lo largo de todo el día en la Comunitat Valenciana, en la mitad norte de la autonomía. Como se puede ver en la catedral de la pólvora, todo está preparado para el disparo, pese a un contratiempo de última hora. Los operarios de la pirotecnica Nadal Martí han estado trabajando toda la mañana para tenerlo todo preparado.

A pesar del cielo cubierto, la gente está acudiendo a la Plaza del Ayuntamiento de València para disfrutar del disparo desde dos hora y media antes del disparo. La gente se está resguardando de los episodios breves durante los que chispea. El tiempo de fallas se está haciendo de rogar, pero eso no impide que las prefallas contínuen con la agenda fallera del fin de semana y los tardeos y verbenas en las diferentes demarcaciones.

Cuándo se cancela la mascletà

Por el momento, solo se suspendido el disparo del 5 de marzo. El Ayuntamiento de Valènciaha trasladado a las comisiones falleras un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por el Servicio de Fallas junto a Bomberos València y basado en la Guía de Recomendaciones de la Generalitat.

El documento busca unificar criterios para que los actos se desarrollen con la máxima seguridad y que, ante una situación de preemergencia, el mundo fallero sepa cómo actuar y qué medidas de autoprotección aplicar. Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones: si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

Llegados a este punto, la pregunta es ¿qué pasa con las mascletàs suspendidas? ¿Cuándo se van a disparar?. De momento, el Ayuntamiento de València no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce la fecha exacta en la que pirotecnia Zaragozana podrá hacer vibrar al público en la Catedral de la Pólvora. De seguir la tónica de años anteriores, los disparos se acomodarán en otra fecha coincidiendo con nuevas festividades de la capital.