Linterna-Na Robella pone el valor de la mujer en las Fallas con charlas y un concierto

Mañana domingo tendrá lugar el el Concert de la Dona, con la participación de la Unió Musical Centre Històric de València, a las 11,30 horas en la calle Adressadors

La pirotécnica Reyes Martí, protagonista en las jornadas culturales de Na Robella

La pirotécnica Reyes Martí, protagonista en las jornadas culturales de Na Robella / Miguel Ángel Montesinos

Redacción Levante-EMV

València

Un año más, la comisión Linterna Na Robella vuelve a organizar un fin de semana de jornadas culturales como en ejercicios anteriores. Será la cuarta edición de la charla-coloquio sobre la labor de la mujer dentro del mundo fallero y la edición número trece del Concert de la Dona, con la participación de la Unió Musical Centre Històric de València que contará con la directora Sofía Zarzoso como invitada y su titular Vicente Gabarda, quien además es fallero de la comisión. Cabe destacar además que este año coincide con el décimo aniversario de la sociedad musical, la cual siempre ha estado estrechamente ligada a la comisión fallera desde su fundación.

Así, este sábado 7 de marzo tiene lugar en el Casal fallero (Calle Beata n8) la charla a cargo de Reyes Martí, pirotécnica, Rosa Maria Pérez, pintora de fallas, y Maria José Espinosa, florista. Y mañana domingo 8 de marzo tendrá lugar el concierto a las 11,30 horas en la calle Adressadors. Se trata por tanto de un fin de semana en el que la comisión celebra la cultura de las Fallas poniendo en labor y visibilizando el trabajo de la mujer.

